Kraljica Cosma: 'Ako nisi kao seksualni objekt, u nevolji si!'

Kad je gospođa iz Arkansasa 1965. postala urednicom časopisa Cosmopolitan, nije se od zrele 43-godišnjakinje koja je sebe nazivala 'pobožnom feministicom' očekivalo da će lansirati krilatice poput 'dobre djevojke idu u nebo, a zločeste kamo god hoće'...

Kad umre kralj kažu: 'Kralj je mrtav, živio kralj!' jer je uvijek neki novi kralj spreman kraljevati uz podršku naroda. No što biva kad umre kraljica? Imamo li uvijek novu kraljicu koja će biti važna kao i ona stara? Ako je riječ o časopisu Cosmopolitan, njegova je kraljica Helen Gurley Brown umrla prije sedam godina u 90., a je li s njom otišlo ono što je stvorila, tek će se vidjeti.

Ta žena mršava kao grančica donijela je svijetu neviđenu žensku energiju - poglavito seksualnu, po čemu je Cosmopolitan prije svega i poznat. Pola svoga životnoga vijeka Helen je izgledala kao da nema veze sa seksom. Izgledala je anoreksično dok taj naziv još nije ni postojao. Ali pod tom se napetom kožom krila ideja seksualne slobode, i to slobode na ženski način, ako mušku definiciju seksualne slobode tražimo izvan zone civiliziranosti.

Mnogi, naime, mušku seksualnu slobodu izjednačavaju s nagonom kojem se nemoguće oduprijeti, jer su ljudi zapravo životinje... Vjerujući u takvo izjednačavanje seksa s nagonom za koji nitko nije odgovoran, prestaju postojati mnoge kategorije poput preljuba, prevare, izdaje...

- Vidiš ženu i odeš za njom. To nije prevara, to je nagon - kaže jedan muškarac kojeg poznajemo.

On je uvjeren i da čovjek može poludjeti od previše čitanja, pa nam se čini kako takva uvjerenja dolaze iz muške glave koja je premalo čitala. Sigurno je, međutim, da se ‘60-ih, kad je počela priča o Cosmopolitanu i Helen Gurley Brown na njegovu kormilu, nešto mijenjalo u ženskim glavama. Mlade su žene olabavile svoje zabrane u pogledu seksa. Upuštale su se slobodnije u seks sa svojim dečkima, nije bilo nužno da brak bude na vidiku, pa tek onda...

Foto: Wikipedia

Događalo se i da budu promiskuitetne koliko i mladi muškarci za koje je seksualna sloboda bila neupitna pa čak i poželjna. Ne treba ni reći da su je dečki maksimalno koristili, jer u to vrijeme bauk HIV-a nije još kružio svijetom. Helen Gurley Brown našla se u pravo vrijeme na pravom mjestu. Objavila je knjigu “Sex and the single Girl” u kojoj je opisala “svingericu” slobodnu djevojku koja surfa svijetom seksa.

Helen je djevojkama k tome poručila i da im muškarac zapravo i nije potreban da bi bile sretne. Bila je to bomba u kulturi koja je bila krajnje restriktivna prema ženama. Helen je bilo 40 godina, bila je zrela za sve što je trebalo znati o seksu. Još kao djevojka iz Arkansasa, gdje je rođena 1922., tražila je svoj prostor slobode pa se s teksaškog koledža za žene preselila na poslovne studije. Biznis je bio bolji izbor. Diplomirala je 1941. i počela raditi za reklamne agencije, najprije kao tajnica.

No njezin je poslodavac brzo uočio Helenin spisateljski talent i prebacio je među 'copywritere'. Helen nije dugo trebalo da postane jedna od najbolje plaćenih u tom poslu ‘60-ih godina!

Bilo joj je 37 kad se 1959. udala za Davida Browna, producenta i koproducenta filmskih hitova poput 'Žalca', 'Ralja', 'Vozeći gospođicu Daisy'. Tri godine kasnije napisala je knjigu o ženama kakva je i sama i bila - puna pitanja o seksualnosti. Neodgovorenih pitanja. Bilo je to na pragu seksualne revolucije, kad je seksualna energija eksplodirala oslobođena definicija vezanih isključivo za brak i za mušku stranu čovječanstva.

Iznenadila se količinom pitanja kojom su je zasule djevojke i mlade žene, pa i one koje su zatajivale sva pitanja o seksu samo zato jer su bile žene. Helen je shvatila da ne može odgovarati na sva ta pitanja. A onda joj je sinulo: moći će dati odgovore ako osnuje časopis. Željela je da časopis bude najbolji ženski prijatelj i platforma istine o seksu o kojem je rekla:

- Seks je jedna od tri najbolje stvari, a koje su druge dvije, ja ne znam... Nos ju je vodio u tvrtku Hearst koja je tiskala časopis za žene i muškarce Cosmopolitan koji je bio na izdisaju. Ponudila je da ga spasi novom koncepcijom. U prvom broju središnja joj je tema bila kontracepcijska tableta. Sam subjekt seksualne slobode!

Žene su gotovo razvalile novinske kioske i Cosmo era mogla je početi...

Foto: WIkipedia

I danas kad je Helen pokojna, često se to ponavlja kao deviza Cosmo ere, a da se i ne zna njezino izvorište. Bilo je to idealno vrijeme za talentiranu copywritericu s diplomom poslovnih studija - puritansko je doba bilo na izdisaju. Doba nije bilo sklono tolikoj eksploziji ženske energije, ali žene su pristale na sve uloge proizašle iz tog “oslobođenja” uključujući i paradoks koji je Helen opisala rečenicom: 'Ako nisi seksualni objekt, u nevolji si'. U to je doba feministički pokret već počeo dizati glas protiv svođenja ženskog tijela na seksualni objekt što je obilno koristio svijet reklama. Helen je znala kakvo je društvo, i nije se pravila da ne vidi kako stvari stoje.

Ako je smatrala da žena nema izgleda ako se ne ponaša kao seksualni objekt, onda je to otvoreno i napisala. Na ženama je, dakako, bilo da to prihvate ili odbace.

