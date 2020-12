Kraljica Elizabeta često nosi isti nakit, no ne i odjeću, iako je prepoznajemo po jarkim bojama.

- Nakon drugog ili trećeg javnog izlaska, odjevni predmet bit će prekrojen u novi dizajn ili prebačen u garderobu za privatna događanja ili sastanke - piše novinarka Elizabeth Holmes u knjizi 'HRH: So Many Thoughts on Royal Style'.

POGLEDAJTE VIDEO: Veza između Hrvatske i britanske kraljevske obitelji

Na primjer, kraljica je nosila isti pastelno-plavi kaput i odgovarajuću haljinu tijekom posjeta Malti 2005., a onda opet 2008. u Royal Ascotu.

Nakon toga je komplet prešao u privatnu odjeću te je prekrojen.

Holmes dodaje da se Kraljica drži sličnih krojeva, posebno kad je o suknjama i kaputima riječ. Njezini krojevi su jednostavni, ona nije trendseter ili osoba koja mora poštivati trendove.

- Kraljica ne želi postavljati trendove. Njezina odjeća ima bezvremensku eleganciju - objavila je autorica u knjizi citat kraljičina omiljenog dizajnera iz sedamdesetih, Normana Hartnella, javlja Insider.