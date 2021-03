Ovan

Princeza Eugenie je Ovan i šesta unuka kraljice te kći princa Andrewa i Sarah, vojvotkinje od Yorka. Podržava brojne dobrotvorne organizacije, rođena je 23. ožujka 1990., a nedavno je rodila prvo dijete Augusta Philipa Hawke Brooksbanka.

Bik

Kraljica Elizabeta II je Bik i glava kraljevske obitelji. Rođena je 21. travnja 1926, a trenutno je na prijestolju nevjerojatnih 68 godina! Kraljica voli pse korgije i konje, jedna od omiljenih kraljica britanskog naroda, a njezina popularnost dosegla je 90% u vrijeme njenog Dijamantnog jubileja 2012. godine. Momentalno joj je malo pala popularnost zbog novonastale kraljevske drame s princom Harryjem.

Blizanci

Princ Filip poznat je po svojoj šarmantnoj osobnosti. U dobi od 99 godina, on je najstariji muški član kraljevske obitelji. Rođen je 10. lipnja 1921. u Grčkoj i preselio se u London u tinejdžerskim godinama, a zatim je služio u mornarici. Oženio se kraljicom Elizabetom II 1947., a par je dobio četvero djece - princa Charlesa, princezu Annu, princa Andrewa i princa Edwarda.

Rak

Princ William ili vojvoda od Cambridgea, najstariji je sin princa Charlesa i pokojne princeze Diane. Rođen je 21. lipnja 1982.. Drugi je u liniji nasljeđivanja britanskog kraljevskog prijestolja nakon svog oca. Služi kao pilot spasilačke službe u kraljevskom ratnom zrakoplovstvu. Ujedno je i zapovjednik Kraljevske mornarice za Škotsku i zapovjednik za podmornice. Slijedio je humanitarni put svojih roditelja, posebno na polju osvješćivanja i zaštite od HIV-a i AIDS-a te na području zaštite okoliša. Pokazao je i posebnu želju da pomogne potrebitima u Africi.

Lav

Meghan Markle je američka glumica, strastvena feministica i humanitarka što je čini savršenim parom princu Harryju koji je također značajno angažiran na humanitarnom polju. Prema njegovom mišljenju, nju bi svakako voljela i njegova pokojna majka princeza Diana. Rođena je 4. kolovoza 1981. Trenutno je u svim medijima zbog intervjua koji je dala Opri i nedavnih životnih promjena koje su ona i njezin muž, princ Harry, napravili i time šokirali britansku javnost, ali i cijeli svijet.

Djevica

Djevica princ Harry mlađi je brat Williama. Dugo je vremena javnosti bio poznat po svojoj zabavnoj prirodi. No on ima i ozbiljnu i humanitarnu stranu. Služio je u Afganistanu s vojskom i dugo je bio posvećen vojnoj karijeri. Voli igrati polo i ragbi. Otvorio je humanitarnu udrugu u Africi Sentebale za potrebitu djecu koja su HIV pozitivna. No princ Harry je aktivan i na drugim humanitarnim područjima. Ovih dana puni portale i naslovnice novina zbog intervjua koji je sa suprugom Meghan Markle dao Opri. Rođen je 15. rujna 1984..

Vaga

Princ Edward, vojvoda od Kenta, unuk je kralja Georgea V. i kraljice Mary. Vojvoda je od Kenta već 75 godina. Rođen je 9. listopada 1935.. Više od 50 godina radio je za kraljicu i predstavljao je u zemljama Commonwealtha kada ona nije mogla ići. Gotovo 30 godina bio je predsjednik Engleskog nogometnog udruženja. Ima troje djece.

Škorpion

Škorpion Charles, princ od Walesa, najstariji je sin kraljice i princa Filipa. Princ Charles se vjenčao za Camillu Parker-Bowles, sada poznatu kao vojvotkinju od Cornwalla. Par dijeli mnoge hobije. Vole svirati glazbu i skupljati umjetnine. Princ Charles je također strastveni polo igrač.

Strijelac

James Viscount Severn, unuk kraljice Eiizabethe II i sin princa Edwarda rođen je u znaku Strijelca. Iako ga ne viđamo puno, prema njegovom zvjezdanom znaku, dječak je velikodušan, idealist i ima sjajan smisao za humor. Budući da ima samo 11 godina, vidjet ćemo kakav će biti kad malo odraste.

Jarac

Nekada poznata tek kao Kate Middleton, vojvotkinja od Cambridgea obožavana je u britanskoj javnosti gdje je percipiraju kao modnu ikonu i trendsettericu. Vojvotkinja je Williama upoznala na sveučilištu 2003. godine. Njihov odnos oduvijek je bio pod povećalom medija. Jedno vrijeme su nakratko prekinuli no nakon pomirenja su ubrzo uslijedile i zaruke. Vjenčali su se 29. travnja 2011. nakon čega su dobili troje djece, Georgea, Charlotte i Louisa.

Vodenjak

Sophie, grofica od Wessexa je Vodenjak, rođena 20. siječnja 1965.. Udana je za princa Edwarda, najmlađeg kraljičinog sina. Par se vjenčao 1999.. Sophie je do tada radila u PR-u no nakon vjenčanja je napustila svoj posao i pridružila se suprugu u poslovnim avanturama i drugim angažmanima. Par ima dvoje djece, Louise i Jamesa.

Ribe

Princ Edward, grof od Wessexa je horoskopska Riba, rođen 10. ožujka 1964.. Najmlađe je kraljičino dijete i njezin treći sin. Imao je produkcijsku kuću koja se bavila snimanjem dokumentaraca i drama, no često je bio izložen negativnim opaskama britanskih medija zbog korištenja svoje titule i veza. Njegov produkcijski angažman nešto je bolje dočekan u SAD-u, no on je ugasio sve svoje firme nakon velikih financijskih gubitaka. Posvetio se javnim dužnostima.