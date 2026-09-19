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Kratki nokti su opet hit! Ovo je 20 najljepših boja za jesen

Kratki nokti doživljavaju ozbiljan trenutak i krajnje je vrijeme. Nakon godina dugih, raskošnih setova koji su dominirali našim feedovima, vratile su se kraće, praktičnije duljine i nikada nisu izgledale elegantnije.
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Kratki nokti su opet hit! Ovo je 20 najljepših boja za jesen
Osim što dobro izgledaju, kratki nokti su manje skloni lomljenju i lakše ih je održavati, Od tamnih do neutralnih nijansi, ovo su ideje za kratke jesenske nokte. | Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Osim što dobro izgledaju, kratki nokti su manje skloni lomljenju i lakše ih je održavati, Od tamnih do neutralnih nijansi, ovo su ideje za kratke jesenske nokte. | Foto: Instagram/Ida Solbakken
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