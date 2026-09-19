Kratki nokti su opet hit! Ovo je 20 najljepših boja za jesen

Kratki nokti doživljavaju ozbiljan trenutak i krajnje je vrijeme. Nakon godina dugih, raskošnih setova koji su dominirali našim feedovima, vratile su se kraće, praktičnije duljine i nikada nisu izgledale elegantnije.
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Osim što dobro izgledaju, kratki nokti su manje skloni lomljenju i lakše ih je održavati, Od tamnih do neutralnih nijansi, ovo su ideje za kratke jesenske nokte.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Osim što dobro izgledaju, kratki nokti su manje skloni lomljenju i lakše ih je održavati, Od tamnih do neutralnih nijansi, ovo su ideje za kratke jesenske nokte. |
Foto: Instagram/Ida Solbakken
Osim što dobro izgledaju, kratki nokti su manje skloni lomljenju i lakše ih je održavati, Od tamnih do neutralnih nijansi, ovo su ideje za kratke jesenske nokte.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
1. Sjajna bordo: Kad bi morali odabrati jednu boju za cijelu jesen, to bi lako bila ova. Duboka vinskocrvena nijansa je toliko sjajna, gotovo je poput zrcala i hvata svjetlost sa svakim pokretom.
| Foto: instagram
2. Čokoladno smeđa: Glavna nijansa jeseni 2026., a jednostavan sjajni premaz je sve što vam treba za uglađenu manikuru. Topla, kremasta nijansa laska svakom tonu kože i izgleda bezbrižno šik na kratkim noktima. To je definicija tihog luksuza.
| Foto: instagram
3. Metalik srebrna: Metalik nokti su uvijek dobra ideja, ali postoji nešto posebno u nošenju ovog izgleda u hladnim mjesecima. Dovoljno je nosiv za dan, a istovremeno upotpunjuje sve večernje planove. Na kraćim noktima, srebrni lak je dovoljno uočljiv, a da nije previše upadljiv.
| Foto: 123RF
4. Akcenti u boji kornjačevine: I dalje je jaka ove sezone, ali se pojavljuje kao naglasak, a ne kao puni set. Isprobajte topli jantarno-smeđi uzorak kornjačevine na jednom ili dva nokta na neutralnoj podlozi.
| Foto: instagram
5. Crveni french tip: Dajte klasičnoj francuskoj manikuri sezonski preobražaj zamjenom bijelih vrhova s vrhovima boje trešnje. Rezultat je jednostavan, uglađen i savršen za svakodnevno nošenje. Jedna od mnogih ideja za crvene nokte koje vrijedi isprobati ove sezone.
| Foto: screenshot/instagram
6. Šumsko zelena: Matcha nokti su možda bili popularni ovog ljeta, ali tamnozeleni lak za nokte, bilo da se radi o šumskozelenoj ili smaragdnoj, jesenska je nijansa za kojom vrijedi posegnuti. Bogata, gotovo crna nijansa djeluje sofisticirano, a na kratkim noktima posebno šik.
| Foto: instagram
7. Vintage točkice: Savršeno se uklapaju u jesen kada su u sezonskim nijansama. Isprobajte sitne krem točkice preko bordo ili čokoladne podloge za razigran, vintage izgled. Detalji malih dimenzija idealni su za kratke nokte, gdje užurbaniji dizajni mogu djelovati skučeno.
| Foto: instagram
8. Crna trešnja: Sočna nijansa sezone, koja daje pomalo vamp izgled. Visokosjajni završetak čini je bogatom i dimenzionalnom, a tamna boja posebno je upečatljiva i koncentrirana na kraćim noktima. Savršena je za jesenske spojeve i blagdanske zabave.
| Foto: instagram
9. Baršunasta taupe: Baršunasti nokti (stvoreni magnetskim lakom) dodaju meku, plišanu teksturu koja je kao stvorena za jesen. Isprobajte ih u toploj taupe nijansi koja daje dimenziju kratkim noktima bez ikakvog pravog nail arta.
| Foto: instagram
10. Tamno siva: Minimalisti i ljubitelji neutralnih lakova došli su na soje. Tamnosiva ide uz sve i nekako ipak uspijeva biti ugodna. Obožavamo je za svakodnevno nošenje i za jesenske vikend izlete .
| Foto: instagram
11. Brončana metalik: Topli brončani krom donosi svu sjajnu, toplinu jeseni nalik zalasku sunca na. Blistava metalna završna obrada izgleda svečano, a da pritom nije previše upadljiva, i prekrasno se slaže sa svime, od pouzdanog para trapera do blagdanskih odjevnih kombinacija.
| Foto: instagram
12. Biserni krom: Za nježniji, nosiviji pristup kromiranom trendu, biserni završetak je savršen. Prelijevajući, glazirani donut efekt noktiju izgleda čisto i moderno, a prekrasno laska kratkim noktima održavajući ih laganima i reflektirajućima.
| Foto: instagram
13. Maslinasto kromirana: Ovo je suštinska jesenska nijansa noktiju, ali s malo kroma djeluje moderno i skupo. Kromirani nokti ne pokazuju znakove usporavanja, a ova tmurna, dramatična nijansa je upravo onakva kakvu želite da vidite ispod rukava džempera.
| Foto: instagram
14. Klasična crna: Ako želite jesensku manikuru koja djeluje sofisticirano, s crnom ne možete pogriješiti. Nekoliko sjajnih slojeva je sve što vam treba da kratki nokti izgledaju njegovano. Najbolji dio? Slaže se sa svime iz vaše jesenske garderobe, ali posebno dobro sa zlatnim nakitom i ugodnim pletivom.
| Foto: instagram
15. Terakota: Za jesensku narančastu koja zvuči šik, a ne kao kostim za Noć vještica, odlučite se za prigušenu, spaljenu terakota nijansu. Topli, zemljani ton je suštinski jesenski i izgleda svježe i moderno na kratkim noktima. To je zabavan način eksperimentiranja s bojama, a istovremeno ostaje sezonski.
| Foto: instagram
16. Obrnuti french: Isprobajte novi pristup svojoj omiljenoj francuskoj manikuri dodavanjem laka uz zanokticu umjesto na vrh. Zadržite klasičan izgled s bijelim lakom ili se odlučite za toplu jesensku nijansu poput karamele ili bordo. U svakom slučaju, ova ideja za kratke nokte za jesen nudi moderan, neočekivani zaokret.
| Foto: instagram
17. Prašnjavo ljubičasta: Nježna, prigušena ružičasto-smeđa nijansa premošćuje jaz između ljetnih nude nijansi i tamnih lakova za nokte za jesen, što je čini idealnom prijelaznom nijansom. Čista je, lako se održava i elegantna je bez napora na kratkim noktima.
| Foto: instagram
18. Mliječna čokolada: Ugodna, ne previše tamnosmeđa boja koja je kao stvorena za jesen. Topla, mliječna boja za nokte je decentna, ali bogata, dajući kratkim noktima čist, skupocjen izgled koji ide uz apsolutno sve. To je ultimativna nijansa koja ne zahtijeva puno održavanja za sve koji vole nježnu, svakodnevnu manikuru s malo topline.
| Foto: instagram
19. Patlidžan: Trend ljubičaste boje ne pokazuje znakove usporavanja ove jeseni. Kako prelazimo u druga godišnja doba, zamijenite jarko ljubičaste lakove za nokte nečim tamnijim, poput ove prekrasne nijanse. To je još jedna tamna opcija laka za nokte koja djeluje tmurno, a da ne djeluje vampirski kao što bi to mogla biti vaša manikura za Noć vještica .
| Foto: instagram
20. Ponoćno plava: Jedna od najelegantnijih tamnih nijansi jeseni, koja nudeći svu dubinu crne s malo više osobnosti. Izgleda uglađeno na kratkim noktima, a dašak svjetlucanja ili kromirane završnice daje mu svježinu. Savršen je izbor za sve koji žele tamnu manikuru, no ipaak ne crnu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija