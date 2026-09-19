Kratki nokti su opet hit! Ovo je 20 najljepših boja za jesen

19. Patlidžan: Trend ljubičaste boje ne pokazuje znakove usporavanja ove jeseni. Kako prelazimo u druga godišnja doba, zamijenite jarko ljubičaste lakove za nokte nečim tamnijim, poput ove prekrasne nijanse. To je još jedna tamna opcija laka za nokte koja djeluje tmurno, a da ne djeluje vampirski kao što bi to mogla biti vaša manikura za Noć vještica . | Foto: instagram