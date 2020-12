Kratki vodič za uklanjanje mrlja s madraca - prevencija je ključ

<p>Svatko tko je slučajno nešto prosuo ili prolio po krevetu u jednom se trenutku zapitao kako očistiti mrlje s madraca. No ako poduzmete nekoliko ključnih preventivnih mjera i slijedite jednostavne korake u nastavku, održavanje madraca čistim nije ni približno teško kao što to možda mislite.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Kako spriječiti mrlje na madracu?</h2><p>Najbolji način za održavanje madraca čistim je prevencija mrlja. Bilo bi dobro kada biste preko madraca imali nekakvu zaštitu kako biste ga zaštitili od prodiranja mrlja. U trgovinama i na internetu sada postoje mnoge jeftine opcije vodonepropusnih podloga koje idu preko madraca. Uz to, čak postoje i navlake koje, osim što štite od mrlja, imaju antimikrobnu zaštitu i zaštitu od stjenica</p><p>.</p><p>Što se tiče zaštitnika madraca najbolji su oni sa patentnim zatvaračima, složili su se mnogi stručnjaci. S takvim štitnikom cijeli madrac će biti zaštićen, uključujući i bočne stranice koje mogu biti osjetljive na prljavštinu, izlijevanje, pa čak i stjenice. Obavezno stavite nadmadrac, ako ga koristite, ispod štitnika s patentnim zatvaračem.</p><h2>Čišćenje madraca</h2><p>Ako se pojave mrlje, najbolji način čišćenja madraca ovisi o tome koliko je jako zaprljan. Ako je mrlja mala, kupite olovku za čišćenje mrlja ili gel u stiku. Pazite da ga ne koristite previše i pripazite da se područje potpuno osuši prije nego što krenete spavati. Možda ćete trebati ponoviti cijeli postupak više puta ako je mrlja tvrdokornija.</p><p>Ako je mrlja veća, pomiješajte deterdžent u prahu s vrlo malom količinom vode. Tekstura bi trebala biti slična pasti za zube. Pažljivo nanesite mješavinu na mrlju i pustite da odstoji 15 do 30 minuta prije nego što ga očistite vlažnom krpom. Na kraju pobrišite suhim ručnikom i pustite da se područje temeljito osuši. Zatim ga usišite kako biste uklonili višak praha. Također možete koristiti sušilo za kosu.</p><p>Madrac s memorijskom pjenom možete očistiti na isti način kao i obični madrac. Samo izbjegavajte upotrebu komercijalnih proizvoda za čišćenje jer neki mogu oštetiti pjenu.</p><p>Druga je mogućnost odnijeti profesionalno očistiti madrac, ali novac možete uštedjeti, samo je potrebno malo volje, truda i vremena kako biste sami očistili madrac. </p><h2>Kako spriječiti smrad</h2><p>Da biste spriječili neugodne mirise, trebali biste mijenjati posteljinu barem jednom tjedno. Također, preporučuje se usisavanje madraca, isto jednom tjedno. Najbolje je da to napravite kada mijenjate posteljinu. Zatim lagano pošpricajte madrac prirodnim sprejom od lavande ili dezinficijensom. Upotrijebite limun, ocat ili alkohol za dezinfekciju i dodajte esencijalna ulja lavande, eukaliptusa ili čajevca. Zatim ostavite nekoliko minuta da se osuši na zraku.</p><p>Osim toga, korisno je i nakon usisavanja madraca rasipati malo sode bikarbone po površini. Sodu utrljajte ravnomjerno po cijelom madracu suhom spužvom ili četkom kako biste stvorili lagani površinski premaz, a zatim pustite da soda bikarbona odstoji oko 10 do 15 minuta. Ona će upiti i neutralizirati sve neugodne mirise. Kako biste bili sigurni da ste uklonili svu sodu s kreveta nakon toga ponovno usišite.</p><h2>Dubinsko čišćenje </h2><p>Da biste dubinski očistili madrac, ponovite gore navedene korake, ali dodajte nekoliko kapi svog omiljenog esencijalnog ulja u sodu bikarbonu. Produljite vrijeme čekanja na sat ili dva prije nego što napravite drugo usisavanje. Ne zaboravite oprati i svu posteljinu.</p><h2>Čišćenje mokraće</h2><p>Ponekad se dogode nesreće, nemojte odmah paničariti. Odmah stavite papirnate ručnike. Ni slučajno nemojte trljati jer će mrlja prodrijeti tako još dublje u madrac.</p><p>Napravite mješavinu pola voda i pola octa i raspršite ju po mrlji od mokraće. Zatim mrlju prekrijte sodom bikarbonom najmanje osam do 10 sati. Na kraju usišite višak sode bikarbone. Ako i dalje miriše po mokraći, nastavite ponavljati ove korake. </p><h2>Kako skinuti mrlje od krvi?</h2><p>Nije uvijek moguće ukloniti mrlje od krvi s madraca, ali možete pokušati. Prvo mrlju obrišite krpom natopljenom hladnom vodom. Zatim pomiješajte jedan dio sode bikarbone s dva dijela hladne vode. Ostavite mješavinu da odstoji pola sata. Zatim krpu namočite u tu mješavinu. Na kraju natapkajte suhim ručnikom da upije vodu i pustite da se mrlja osuši na zraku. Također možete pokušati koristiti sol, vodikov peroksid ili limunov sok, ovisno o tome što imate na raspolaganju, piše <a href="https://www.realsimple.com/home-organizing/cleaning/cleaning-bedroom/how-to-clean-mattress" target="_blank">Real Simple.</a></p>