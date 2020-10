Snalažljiva mama: Stari stolić iz boravka postao super trkaća staza za autiće

Jedna je samohrana mama vrijeme lock downa iskoristila za to da sinčiću napravi trkaču stazu za autiće, a za to je potrošila manje od 84 kune. Evo jednostavne i jeftine ideje

<p>Jedna je mama u Facebook grupi 'Extreme Couponing and Bargains UK' podijelila kako je stvorila nevjerojatnu trkaću stazu za igračke za svog dvogodišnjeg sinčića. Iskoristila je za to stari stolić iz dnevnog boravka i ukupno potrošila manje od 10 funti, odnosno manje od 84 kune. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Mali Amerikanac testira igračke i odlično zarađuje</p><p>Za to je iskoristila stari stolić, staru policu, boju za drvo i trake u boji. </p><p>Projekt je započela kad je ostala bez posla tijekom lock downa. Kako je samohrana majka, trebalo joj je nešto što joj može zaokupiiti pažnju da prestane brinuti i gubiti živce zbog situacije u kojoj se našla. </p><p>Impresivna automobilska staza uključuje rampu i garažu, a mama kaže da se njezin sin neprestano igra oko nje.</p><p>- Odlučila sam testirati svoje stolarske vještine, iako to neće biti moja nova karijarea, našalila se mama objavljujući fotografiju stolića trkaće staze, koju je ugodno iznenadila reakcija članova grupe. </p><p>Roditelji koji su komentirali objavui pohvalili su kvalitetu izrade stolića, ali i činjenici da je riječ o vrlo jeftinom projektu, koji pokazuje kako se uz dosta mašte i vrlo malo novca mogu izraditi odlične stvari, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12986310/single-mum-toy-car-racing-track-son-two-coffee-table/">The Sun.</a> </p><p> </p>