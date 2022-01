Stare teniske loptice, kruh ili čak sushi - samo su dio 'materijala' od kojih umjetnica Nicole McLaughlin iz Brooklyna radi nesvakidašnje predmete oblikom inspirirane odjećom i modnim dodacima.

- Svi imamo puno stvari, no ljudi često imaju ograničen pogled na to kako se one mogu koristiti. Jakna je jakna, ali ona može postati i par cipela ili nešto treće. Zato sam željela 'razbiti' taj način razmišljanja te predmetima, odnosno materijalima dati širu sliku. Dokazala sam da time nastaju neke neočekivane stvari - izjavila je Nicole McLaughlin za CNN.

Tu su i zabavna rješenja - tange sa setom alata te prsluk s autićima. Ovime umjetnica daje novi život stvarima koje bi inače bile za otpad.

Umjetnica se poigrala i konceptom hladnjaka i hrane u njoj - složila je sireve i kruh u plastične fascikle.

Oblik gaća iskoristila je za artističku pernicu s olovkama i priborom za pisanje.

McLaughlin se ovime bavi već dvije godine, a glavna premisa dizajna je kreativnost te otkrivanje nekog neočekivanog momenta predmeta koji je odlučila 'prekrojiti'.

Među njezinim kreacijama nalaze se i papuče ukrašene sushijem ili cupcakesima.

Neke stvari su i nosive - primjer je majica od starih pamučnih grudnjaka.

Ima ideju i kako se snaći kad idete na piknik, tu su hlače i prsluk sa sendvičima.