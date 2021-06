Skoro sve je spremno za start druge etape 'RokOtoka' koja bi trebala krenuti iz Brodarice za Krapanj 3. srpnja, najavio je Domagoj Jakopović Ribafish, novinar i bloger, koji u čast svog rano preminulog sina Roka plivanjem i razgovorom s djecom na plažama povezuje hrvatske otoke.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako je izgledala prva etapa RokOtoka!

Prvu fazu projekta Ribafish je isplivao u ljeto 2019. godine, da bi lani projekt bio prekinut zbog pandemije korona virusa, a sada se nastavlja, s idejom da od 3. do 27. srpnja povežu Krapanj, Zlarin, Kaprije, Murter, Vrgada, Pašman, Ugljan, Rivanj, Sestrun, Iž, Rava, Dugi Otok te Ošljak. Svaki dan u 10 sati (osim zadnjeg dana na Ošljaku, u 18 sati) planirano je druženje s djecom, na plažama.

Gdje i kada treba biti na kojoj plaži možete vidjeti ovdje:

- Sve je spremno (osim što ja kilav i koronast i još lovim formu), a zahvaljujući svima vama smo platili brod i napravili brdo poklona za klince, od majica, medalja, knjiga, ručnika, geocacheva do karti otoka i zmajeva! I sve to treba popakirati i smjestiti na tjedan-dva u neko suho skladište/podrum/hangar gdje ćemo sve to u jedno popodne sortirati i zatim u par navrata poslati na otoke – kaže Ribafish u najavi projekta.

Ujedno, objavio je molbu da mu se jave oni koji bi mogli ustupiti oko 200 četvornih metara prostora za pakiranje i smještaj poklona, kao i oni koji bi 26. i 27. lipnja mogli doći pomoći oko njihovog pakiranja.

Traži se i pomoć nekoga tko bi pakete mogao distribuirati do Šibensko-kninske i Zadarske županije.