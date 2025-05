Krizme i pričesti postale su kao mala svadba: Gosti će uz poklon u kuvertu staviti po 200 eura

Pričesti i krizme njihove djece roditeljima su uvijek sretni događaji, ali nerijetko je sama organizacija praćena stresom. Što odjenuti, kakvu frizuru napraviti, koga sve pozvati, koji restoran odabrati…sve to može biti prilično izazovno, pogotovo iz financijske perspektive. Da je uistinu tako, potvrdila nam je Marija Peko iz Gradca na Makarskoj rivijeri, čija se kćer za nekoliko tjedana pričešćuje.

- Smatram da se danas u svemu tome pretjeruje, organizira se kao da je u pitanju vjenčanje. Ipak, mislim da je organizacija pričesti i krizme općenito puno jeftinija kada se živi u malim sredinama nego u velikim gradovima. Manje je pričesnika, manje su gužve u restoranima - govori Marija, koja je za ovu prigodu ručak za uzvanike dogovorila u jednom restoranu u svom mjestu.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Ovdje su cijene pristupačne. Tako ćemo ručak, bez pečene janjetine, platiti 45 eura po osobi. Piće je uključeno u cijenu, izuzev stranih žestica. Što je super, jer znam da su u Splitu cijene gotovo duplo veće - zahvalna je Marija što ne živi u velikom gradu.

Torta je 70 eura, haljina 200

- Nas je manje, u našoj župi ima ove godine ima samo 7 ili 8 pričesnika, pa restorani i ne nabijaju cijene, nije velika konkurencija - naglašava te dodaje kako je za proslavu naručila tortu koju će platiti 70 eura.

U Marijinoj župi svećenik je prije nekoliko godina uveo pravilo da za pričest svi prvopričesnici nose iste duge bijele haljine iz crkve, da su svi jednaki.

- Kćeri ću kupiti nešto jednostavno, svečano i bijelo, neki kombinezon za obući ispod te prvopričesničke haljine koju će dobiti u crkvi. I je ljepše da su svi isti, da se nitko ne ističe. Da ne ispadne da netko nosi odjeću od 50 eura, netko od 200 eura. Ovako su svi jednaki, kakvi i trebamo biti u crkvi - govori Marija.

Foto: Martina Brbić

Slično je i za krizmu, pravilo je da se obuče kombinacija crno bijela, odnosno bijela košulja i crne hlače, a ne različite haljine, šarene, duže, kraće, s dekolteom ili bez.

- Gledala sam općenito haljine, pa cijene su otišle u nebesa, čak 200 eura za haljinu koju će dijete obući jedan put za pričest - šokirana je Marija. Ipak, budući da ima djevojčicu, morala je razmisliti kakvu će frizuru imati za prvu svetu pričest.

- Dan prije će joj frizerka napraviti dvije pletenice koje ću ujutro rasplesti da joj kosa ostane lijepo valovita. I na glavu ide vijenac od cvijeća koji će napraviti cvjećara za sve pričesnike - objašnjava nam te dodaje kako će uskoro imati roditeljski sastanak sa svećenikom na kojem će dogovoriti i uređenje crkve s cvijećem.

- To isto radi cvjećara koja će praviti i vijence za glave, ali ne bi trebalo biti skupo - nada se Marija.

Što se tiče poklona, i u tome se pretjeruje, smatra ona.

U kuvertu ide 100 eura

- Ja uvijek volim pokloniti nešto personalizirano, da ostane kao trajna uspomena, neka knjiga, okvir ili nešto slično. Onda uz to još poklonim kuvertu sa 100 eura ako nas ide dvoje, a i to je prilično puno - ističe. Priča nam kako ima rodbinu u Hercegovini, gdje je organizacija ovakvih proslava znatno jeftinija.

- Moja rodbina je nedavno pravila krštenje, ručak po osobi im je više nego duplo jeftiniji nego kod nas, između 35 i 45 maraka, što je oko 20 eura. Zato odavde mnogo ljudi ide u Hercegovinu praviti ručkove ili večere, a i ima mnogo više restorana i izbora - zaključuje Marija.

Ručak na granici s Hercegovinom

Tom se logikom vodi i Branimir Medak iz Komina na Neretvi, otac krizmanice Helene.

- Nama je Hercegovina blizu pa nam se isplati tako organizirati ručak. Tako će nas u jednom restoranu odmah na granici ručak po osobi koštati 78 maraka, odnosno oko 40 eura. U tu cijenu su uključeni sir, pršut, burek, uštipci, kajmak, juha, lešo meso, rižot, teleće pečenje i janjetina. Uključeno je i piće, samo neke žestice i viskiji nisu, to se dodatno plaća tko želi piti - objašnjava nam Branimir te dodaje kako u cijeni nisu kolači ni torte, već to sami moraju donijeti.

Dok se Branimir bavi organizacijom ručka za obitelj i prijatelje, njegova kći Helena planira što obući i kako se srediti za taj važan dan.

- Za krizmu ću srediti nokte, dan prije sam naručena u jednom salonu u Pločama, za to sam se naručila oko mjesec dana ranije i platit ću ih 30 eura minimalno. To je osnovna cijena, a ako budem htjela nešto malo kompliciranije, da mi nacrta, to se dodatno plaća - govori Helena koja će frizuru raditi sama kod kuće.

Šminkerica dolazi kod kuće

- Naručila sam se i za šminkanje, s tim da će mi šminkerica ujutro u 7 sati doći kod kuće. Zadnji put kad sam se šminkala platila sam 50 eura, a sada će vjerojatno biti skuplje budući da mi dolazi kući - ističe Helena te dodaje kako je i s financijske strane dobro što će sama sebi praviti frizuru, a to znači da će moći i malo duže spavati.

- Da idem negdje na frizuru trebala bi ići vrlo rano, već prije 6 sati ujutro, da sve stignem - naglašava te dodaje kako su sve frizerke kod kojih se raspitivala, bile zauzete.

Foto: Andrey Guryanov

- A i voljela bih otići na probnu frizuru da znam kako će mi napraviti baš za krizmu, ali i to se naravno sve dodatno plaća. Pa sam odlučila sama sebi napraviti - iskrena je.

Što se tiče odjeće za krizmu, u Heleninoj župi u Kominu pravilo je da se odjene bijela košulja i tamne hlače.

- Išla sam u Split u shopping. Košulju sam kupila za 30 eura, jedva sam je pronašla jer nema baš tako jednostavnih običnih bijelih košulja u ponudi. Hlače sam isto teško pronašla da mi odgovaraju, ali sam jako zadovoljna jer sam našla jedne koje su mi idealne za samo 20 eura, iako ih ima i po 100 eura, tako da sam dobro prošla - sretna je Helena.

Foto: Anja Đuranić/24sata

Štikle 30, odijela do 100 eura

- Štikle sam našla bez problema, bilo je mnogo izbora, platila sam ih 30 eura, mogla sam kupiti kakve god sam željela jer za štikle nismo dobili nikakve određene upute od svećenika - objašnjava.

Njene prijateljice su pak mogle birati što će obući za svoju krizmu, pa ih se većina odlučila za odijela u boji.

- Većinom su kupovale odijela, najčešće su koštala između 80 i 100 eura, ali su sve bile u Hercegovini i tamo ih kupile, u Čapljini, Mostaru i Ljubuškom. I kod nas ima lijepih odjela, ali su oko 20 eura skuplja - govori Helena te dodaje kako je tim prijateljicama za poklon dala između 30 i 50 eura.

- Ako ti je netko bliža rodbina i obitelj, onda se pokloni između 100 i 200 eura, a prijateljima se poklanja manje, između 30 i 50 eura - zaključila je Helena.

Personalizirani pokloni

Osim kuverti, gosti ponekad slavljenicima poklone i neku personaliziranu uspomenu. Takve poklone pravi Martina Brbić, vlasnica obrta za proizvodnju nakita i poklona iz Makarske.

- Za prve pričesti se najčešće naručuju različiti poklon setovi koji mogu sadržavati krunicu, Bibliju, svijeću, molitvenik i slično, a za krizmu to najčešće bude nakit od nehrđajućeg čelika kad su u pitanju cure ili personalizirani okviri za dječake koji će ostati slavljenicima kao trajna uspomena - objašnjava nam. Dodaje kako ponekad roditelji slavljenika naručuju zahvalnice za svoje goste.

Foto: Martina Brbić

- Najviše se naručuju zahvalnice kao male krunice desetice ili razni magneti, te personalizirane krunice, a ove godine popularni su i privjesci za ključeve s malom figurom anđela. Kad govorimo o poklonima koje slavljenik bira za svog kuma/kumu tada se naručuju pokloni koji imaju emocionalnu vrijednost poput personaliziranih okvira uz neki prigodni tekst - ističe Martina.

Cijene variraju ovisno o vrsti materijala, personalizaciji, zahtjevnosti izrade, ali i dostupnosti materijala.

- Primjerice, krunice mogu imati cijenu od 5 do 20 eura ovisno o tome jesu li perle drvene, staklene ili plastične, o vrsti pakiranja kao i personalizaciji. Narudžbe se uvijek mogu prilagoditi budžetu kupca, jer nažalost za pojedine roditelje su ovakva slavlja u ovo doba postala stresna jer kao roditelj, naravno žele ispuniti svaku želju svog djeteta ali financijski možda nisu u toj mogućnosti - svjesna je Martina današnje teške situacije.

Krunice i vjerski simboli

Osim s roditeljima, surađuje i sa nekoliko župa i svećenika koji za ovakva slavlja prave veće narudžbe.

- Ukrašavamo svijeće i izrađujemo personalizirane krunice za prvopričesnike i krizmanike. S obzirom na upite, u budućnosti razmišljamo i o izradi vjenčića za kosu koje nose prvopričesnice. Mnoge župe imaju svoje standarde pa o tome najviše ovise i dekoracije prilikom izrade, tako na primjer svijeće mogu biti jednostavnijeg izgleda ili bogatijeg izgleda, a krunice u skladu s tradicijom ili običajima te župe i slično - objašnjava nam. Većina narudžbi koje prima su s područja Makarske rivijere, ali ima i dalekih kupaca.

Foto: Martina Brbić

- Naručuju ljudi iz cijele Hrvatske, ali i iz Njemačke, Švicarske, Švedske i Italije. To su također sve Hrvati koji često žele poklone s hrvatskim natpisima ili vjerskim simbolima koji ih podsjećaju na domovinu - zaključila je Martina, koja narudžbe prima minimalno nekoliko tjedana unaprijed. A tjednima ranije, pa čak i mjesecima, puni se raspored i slastičarima, vizažistima i frizerkama, što potvrđuje Mirea Miošić, vlasnica frizerskog salona u Gradcu.

- Cure se najčešće naruče čim saznaju datum prigode, većinom mjesec i pol do dva ranije - ističe.

- Prvopričesnice žele neke jednostavne frizure, lagane valove, posebno ako na glavi imaju vijenac ili rajf. Krizmanice ipak žele nešto drugačije, tako često pravim različite repove, podignute, zalizane, ili pak kao i pričesnica opuštene valove - objašnjava nam Mirea te dodaje kako su cijene tako svečanih frizura između 15 eura i 25 eura, ovisi o frizuri i dužini kose.

Punđe i šljokice

- Postoje te neke prigode na kojima naš narod generalno ne štedi, a to su vjenčanja, sprovodi, krstitke te aktualne krizme i pričesti, koje se uglavnom odvijaju tijekom svibnja i lipnja. No, moram priznati da se, što se tiče frizura puno toga pojednostavnilo. Tako curice, ali i mame, bake, tete, strine više toliko ne traže prijašnje glamurozne raznorazne punđe i zahtjevnije frizure već se odlučuju za ležerniju, spuštenu, ravno ispeglanu kosu ili ležerne lokne s ukrasnim detaljima poput kopči, mašni, šljokica i slično - otkriva riječka frizerka nove trendove friziranja uoči krizmi i pričesti.

No, unatoč pojednostavljenim frizurama cijene su posljednjih godina znatno poskupile.

- Sve je financijski otišlo gore, neke stvari i do tri puta. Kada su još bile kune, za ovakve prilike ste frizuru plaćali do 150 kuna, a sada se cijene kreću od 30 do 50 eura, znači duplo. Želite li šišanje i tretman cijena skače do 100 eura - dodaje frizerka.

Uz frizure se, naravno, troši i na šminku, za koju mame izdvajaju od 50 do 60 eura dok nokti, s primjerice trajnim lakom, što je trenutno najpopularnije, koštaju oko 30-ak eura.

Što se tiče odjeće, tj. haljina i odijela za curice i dečke, ali i mame i tate, sve ovisi o dubini džepa, kaže mama djevojčice koja se nedavno pričestila.

Riječani se odijevaju u Trstu

- Ima ljudi koji uistinu ne štede pri ovim prilikama. Moja prijateljica je primjerice kćeri kupila haljinicu u Italiji za 250 eura, a na sebe i muža je potrošila još toliko, no neki srednji stalež poput mene, najviše kupuje u popularnom Bombastik shopu u Robnoj kući Ri gdje su cijene pristupačne, osoblje iznimno ljubazno, a ponuda često bolja nego u Zagrebu i Trstu - kaže Riječanka.

Vlasnica navedenog dućana potvrđuje navedeno.

- Omjer kupovine prije par godina i sada je isti, a trudimo se i da nam cijene previše ne lelujaju. Svake godine učestalo nam stižu novi modeli. Puno nam dolaze mame s kćerima jer se zajedno mogu kod nas obući već od 30 pa do 100-tinjak eura. No najviše se kupuju haljinice i bolera za 50 do 70 eura, a nudimo i cipelice od 20, 30 do 50-ak eura te torbice već od 14 eura - doznajemo iz Bombastika.

Slično se kreću i cijene prosječnih odijela za dečke, tj. od 50 eura na dalje, ovisno o kvaliteti i marki.

Naravno, slavlje ne ide bez jela i pića pa se za navedene prigode sale za cca 500 ljudi iznajmljuju od oko 150 eura po stolu od 10 ljudi (što uključuje živu muziku i fotografe - 3-4- tisuće eura). Ipak, većina ljudi odlučuje se za intimnije obiteljske ručkove ili večere u manjim restoranima gdje će vas hrana stajati oko 35 eura po glavi, što uglavnom uključuje predjelo od mesne plate i sireva te roštilj s prilozima.

Velika torta od 50 šnita

Nerijetko se naručuju i torte koje slavljenici, po dogovoru donose u restorane, a čije cijene se kreću od 30-ak eura za manje (10 šnita), 70 za srednje (25 šnita) i 140 eura za velike (50 šnita).

Od poklona se nekad najviše poklanjalo zlato, kažu, zlatari, ali sada sve češće srebro, budući da je zlato znatno poskupilo zadnjih godina.

- Najviše se kupuju narukvice sa sakralnim motivima (križ, anđeo) između 50 i 70 eura ili istovrsne ogrlice od koji tanje koštaju oko 50, a deblje 120 eura. Kumovi pak najviše kupuju satove za 150 do 200 eura - doznajemo od riječkog zlatara.

Djevojčicama se uz poklon nose i buketići koji stoje od 40 eura na dalje, ako se kupe u cvjetarni, a mogu se napraviti i kod kuće od cvijeća koje se kupi u trgovačkim lancima za 20-ak eura.

U Zagrebu je bogata ponuda

Sezona pričesti i krizmi tradicionalno donosi eleganciju, prozračnost i profinjenost u modne kombinacije, a ove godine izlozi dućana u Zagrebu, poput Manga, Zare i H&M-a ispunjeni su upravo takvim komadima. Ponuda je bogata, moderna i lako prilagodljiva različitim ukusima, a može se naći dobra kombinacija i za manje od 100 eura. Prevladavaju nježne i pastelne nijanse, od klasične bijele i bež, preko puder roze i kričavo roze, svijetloplave, pa sve do popularne maslac“žute, koja je ove godine jedan od najupečatljivijih trendova.

Na haljinama, pogotovo onima midi i maxi dužine, ponovno je u fokusu cvjetni uzorak, bilo kao suptilni detalj na haljinama ili u vidu dominantnog printa. Haljine su najčešći izbor, s naglaskom na duže haljine koje daju dozu sofisticiranosti i pristojnosti, idealnu za ovakve prilike.

Foto: Anja Đuranić/24sata

Ipak, ono što se da primijetiti iz samih izloga i ponude u Mango i Zara dućanu, najveći hit ove sezone su kompleti i odijela u raznim varijantama, od klasičnih monokromatskih do onih u nježnim pastelnim tonovima, s elegantnim krojevima, upravo za ovu sezonu krizmi. S laganim blejzerima i elegantnim hlačama odličan su izbor za sve koji žele nešto drugačije od klasične haljine. U ponudi ima i podosta blejzera, što je odlično ako imate haljinu otvorenih ramena, pa se želite prekriti za crkvu.

Budžet do maksimalno 150 eura

Ponuda obuće prati istu liniju elegancije i umjerenosti, cipele se mogu pronaći već od 25 do 30 eura, s fokusom na udobne balerinke, niske sandale i decentne salonke koje se lako kombiniraju s ostatkom kombinacije. Ne treba zaboraviti ni na detalje, nakit savršeno upotpunjuje svečani izgled. U ponudi su decentne naušnice, tanki lančići, narukvice i prstenje u zlatnim i srebrnim tonovima, često ukrašeni biserima ili staklenim detaljima. Cijene nakita kreću se od 15 eura, pa se uz malo ulaganja može postići efektan dojam.

Kada je riječ o budžetu, moguće je pronaći čitav svečani outfit, uključujući odjeću, obuću i dodatke, za otprilike 100 do 150 eura.

U popularnom Importanne centru najveći je izbor svečanih kombinacija na jednom mjestu i već godinama zadržava status prvog izbora brojnih Zagrepčana, ali i stanovnika okolnih mjesta. U bogatoj ponudi butika poput Giovannija, Stila, Roberta, Cipelice i ostalih, mogu se pronaći haljine raznih krojeva i stilova, od jednostavnih, lepršavih modela do elegantnijih varijanti s čipkom, tilom ili decentnim detaljima. Cjenovno su većinom pristupačne, već od 25 eura, dok nešto svečaniji modeli idu i do 300 eura.

U Slavoniji nema slobodnog termina do ljeta

Roditelji koji žele organizirati proslavu u restoranu suočavaju se s visokim cijenama i ograničenom ponudom - mjesta se rezerviraju mjesecima unaprijed, često još u listopadu prethodne godine. U Slavonskom Brodu se cijena po osobi kreće oko 65 eura i uključuje piće, kolače i tortu, dok su u nekim gradovima cijene nešto niže, između 45 i 50 eura. No i uz nižu cijenu, popunjenost kapaciteta ostaje ista - gotovo da nema slobodnog termina do ljeta.

Modni aspekt pričesti i krizme postao je gotovo jednako važan kao i sama svečanost. Za haljinu ili svečano odijelo roditelji izdvajaju oko 100 eura, za cipele 60, a frizura i šminkanje za djevojčice nerijetko premašuju 80 eura zajedno. Tu je i buket, koji stoji oko 40 eura. Krojačice i frizeri potvrđuju da djeca dolaze s točno definiranim željama i fotografijama onoga što žele - što su mlađi, to su odlučniji.

Zbroje li se svi izdaci - od odjeće i restorana, do fotografiranja, crkvenih troškova i poklona za goste - roditelji krizmanika ili prvopričesnika nerijetko prelaze prag od 2.000 eura. Neki priznaju kako uzimaju i manje gotovinske kredite kako bi pokrili troškove. Dio obitelji pokušava uštedjeti organizacijom proslave kod kuće, ali i tada troškovi, posebno za hranu i dekoracije, nisu zanemarivi.

Dok su se nekada poklanjali satovi, lančići i simbolični darovi, danas gosti najčešće daruju novac. Donja granica, prema mišljenju većine, je 100 eura, a iznosi često dosežu 200 ili 300 eura - osobito ako je riječ o bližim rođacima. Poklon u zlatu sve je rjeđi zbog visokih cijena na tržištu, pa se češće poklanjaju komadi srebrnog nakita poput naušnica ili narukvica.

Iako Crkva ne naplaćuje sakramente, u praksi vjernici nerijetko sudjeluju u dodatnim izdacima - darovima za svećenika, uređenju crkve i službenom fotografiranju. U nekim župama to iznosi 30 do 50 eura po obitelji, ovisno o dogovoru i mogućnostima.

Crkva redovito apelira da proslave budu skromnije i u skladu s duhovnim značenjem sakramenta, no praksa pokazuje da se roditelji sve češće vode željom da “ništa ne fali”. Pritisak okoline, društvene mreže i visoka očekivanja djece dodatno pojačavaju tu dinamiku.

Krizme i pričesti u 2025. tako sve više odražavaju društvene trendove i ekonomske razlike - dok su za neke pokazatelj statusa, drugima su ozbiljan udar na kućni budžet.

U Istri je frizura

Koliko košta pričest i krizma? Previše, kazala je nekolicina roditelja. Mnogi roditelji koji u ovo vrijeme "muku muče" sa svim detaljima oko odijevanja sina ili kćeri, izbora vlastite garderobe, najviše se "boje" cijena restorana. Jer cijene ionako idu "u nebo". "Financijski je jako iscrpljujuće za cijelu obitelj.Na krizmu sina pozvali smo najužu obitelj. A ima nas dvadesetak, pl us kum. Cijena svečanog ručka u restoranu je kao "mala svadba". Po osobi košta između 40-65 eura, ovisno o restoranu i ponudi. Izabrali smo najjeftiniju verziju, dakle pladnjeve sa mesom s roštilja te pladnjeve s morskim menijem koji uključuje lignje na roštilju, pržene lignje, sardele i pržene krumpiriće. Sa pićem i salatama te tortom iz restorana uspjeli smo dogovoriti cijenu od oko 700-800 eura"kazala nam je jedna Puljanka. Za haljinu za sinovu krizmu izdvojila je 53 eura, a suprug za odijelo 120 eura. Za sandale je majka izdvojila 40 eura,a njezin suprug odlučio je obući omiljene tenisice, te su tu malo uštedjeli. "Svečana frizura košta me 45 eura, a sin je samo tražio šišanje za što smo izdvojili 20 eura. Sinu smo objasnili da je njegov poklon od nas svečani ručak za cijelu ubitrelj, što je prihvatio, a od kuma je dobio 200 eura u kuverti. Ostali članovi obitelji kupili su darove poput prigodne srebrne ogrlice i narukvica kojih je dobio nekoliko raznih"odala je majka. Zlatari u vrijeme tih proljetnih pričesti i krizmi imaju široku paletu ponuda. "Za krizme i pričesti najčešće se kupuje srebro i satovi. Cijena ovisi o gramaži i ukrasima, pa će gost na pričesti ili krizmi izdvojiti u prosjeku 150 do 200 eura za poklon, a ako je kojim slučajjem taj gost kum na toj ceremoniji, cijena se diže i do 250 eura"kazao je pulski zlatar.