Krpe u kuhinji - leglo bakterija: Ovako ćete si spasiti zdravlje

Prema novoj studiji predstavljenoj na godišnjem sastanku Američkog društva za mikrobiologiju, bakterija na kuhinjskim krpama može biti puno, a njihova količina se povećava s brojem članova obitelji i učestalosti konzumacije mesa.

Istraživači su kultivirali bakterije sa sto kuhinjskih krpa koje su korištene mjesec dana kako bi odredili vrste i količine bakterija. Otkrili su da razmnožavaju bakterije koje se normalno nalaze u ljudskom tijelu ili na njemu.

- U ovom smo istraživanju istražili potencijalnu ulogu kuhinjskih krpa u nenamjernom prenošenju bakterija u kuhinji s jednog mjesta na drugo i različitim čimbenicima koji utječu na mikrobiološki profil i ulogu kuhinjskih krpa u tome - objasnila je Susheela D. Biranjia-Hurdoyal, profesorica zdravstvenih znanosti na Sveučilištu Mauricijus i glavna autorica studije, prenosi CNN.

Dodala je kako su na gotovo trećini ispitanih kuhinjskih krpa pronašli opasnu Escherichiju coli te enterokok, bakterije koje se nalaze u crijevima. Osim toga, na 14 posto krpa pronašli su razvoj kolonija bakterija koje se inače nalaze na ljudskoj koži te u dišnom sustavu - zlatni stafilokok.

- Bakterije pronađene tijekom ove studije, imaju veze s bolestima koje se prenose hranom. E.coli kao opći rod nije opasna, ali neke njezine vrste mogu biti problematične. Isto tako, neki sojevi zlatnog stafilokoka proizvode otrov koji se može unijeti u tijelo nakon što se toksin razvije na našim rukama - pojasnio je znanstvenik i profesor Paul Dawson.

Studijom se došlo do zaključka kako se zlatni stafilokok češće nalazi na kuhinjskim krpama brojnijih obitelji slabijeg socijalno-ekonomskog statusa koje češće jedu meso.

- Staphylococcus aureus ili zlatni stafilokok je bakterija koja povremeno naseljava kožu oko noktiju i izlazni dio nosa. Može se naći u oko 25% zdravih ljudi. Luči toksin koji može dovesti do trovanja hranom. Najčešći način na koji stafilokok zagadi hranu je kontaktom kliconoše (osoba koja nosi klice zarazne bolesti, a nema simptome bolesti) s hranom - pojasnila je Darija Petrovčić, dr. med. specijalist epidemiolog na stranicama Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije. Dodala je:

"Nakon što se pojede hrana na kojoj je stafilokok stvorio toksin nastupaju simptomi bolesti ponekad već nakon 30 minuta, no uglavnom nakon 5-6 sati. Simptomi su mučnina, povraćanje, grčevi u trbuhu i proljev. Bolest je uglavnom blaga te oporavak nastupa kroz 1-3 dana. "

- Sirovo meso koje režete u kuhinji je puno bakterija koje vrlo lako završe na kuhinjskoj krpi ili spužvici. Stoga bi radne površine u kuhinji kao i daske za rezanje, trebalo redovito dobro oprati i osušiti - kaže profesor Paul Dawson.

Susheela D. Biranjia-Hurdoyal kaže kako bi obitelji s djecom i starijim članovima kućanstva, koji su osjetljiviji na bolesti, trebale posebno pripaziti kada je čistoća kuhinjskih krpa u pitanju. Napomenula je kako je veća šansa od pojave i razmnožavanja bakterije kod krpa koje su stalno vlažne, kao i kod onih kojima se briše sve i svašta - radna površina, ruke, posuđe...

Kako bi se spriječilo trovanje, kuhinjske krpe treba koristiti namjenski, ne jednu za brisanje svega u kuhinji. Također, treba paziti da se brzo osuše nakon upotrebe, a ne da dugo stoje mokre. Izuzetno je bitno često ih mijenjati, svakih nekoliko dana i oprati na 90 stupnjeva.

Samu kuhinju treba redovito čistiti, češće ako je puno članova u kućanstvu.

I spužvica je leglo bakterija

Vjerujete li kako vam je nakon pranja suđa spužvica ostala čista - u velikoj ste zabludi. Spužvica je savršena za bakterije jer tamo imaju dovoljno hrane, topline i vlage.

Philip Tierno, mikrobiolog i patolog iz New Yorka upozorava kako su spužvice za suđe zapravo vrlo prljave i opasne po zdravlje jer u sebi sadrže sitne čestice ostataka povrća, mesa i ostale hrane koja se nađe na tanjuru. To vodi razmnožavanju bakterija u spužvici jer je okruženje savršeno za to - imaju dovoljno hrane, a toplo im je i vlažno, baš kako vole.

Postoji način kako biti siguran da bakterija nema:

Za to vam treba izbjeljivač i voda, u omjeru 1:9. Spužvicu uronite u tu otopinu i izvadite nakon deset do 30 sekundi (ne zaboravite staviti rukavice) pa isperite pod mlazom vode. Dezinficirajte je na ovaj način posebno ako ste čistili površine na kojima je bilo sirovo meso. Svaki put napravite svježu otopinu. Ako vam je jednostavnije, kupite novu spužvicu.

Drugi način je uništavanje bakterija stavljanjem spužvice nakratko u mikrovalnu. Neke žene ih čak povremeno iskuhaju u loncu.