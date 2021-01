Ivona Ercegović je pokretačica eco retreat projekta s kućicama na drvetu, a službena ideja o projektu došla je 2017. godine. Projekt pod nazivom 'Tree Elements' odnosi se na tri kućice koje će biti različite po dekoru i odgovarati će svom elementu iz prirode; Earth, Wind & Water (odnosno zemlja, vjetar (zrak) i voda), a postoji i službena web stranica kao i Instagram profil na kojima se može pratiti razvoj projekta i njegovo otvaranje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Posjed, odnosno šuma od 28.000 m² u blizini Rastoka i rijeke Korane kupljena je godinu iza kada je Ivona registrirala OPG i prekopala 600 m² vrta, a cijele 2019. godine se radilo na projektu s arhitekticama, dok je 2020. započela infrastruktura.

- Doveli smo struju i vodu, sada postavljamo temelje, potpornje za kućice i moramo razvesti infrastrukturu preko cijelog posjeda i do svake kućice - tvrdi Ivona. Pri kupnji je na prostoru bila samo šuma i šikara, jedna trošna kuća te stari štagalj koji će se obnoviti u radionu s drvom, čime se Ivona želi dugoročno baviti.

- Uskoro će i mala kućica postati velika, za stanovanje, sa praonicom i prostorom za druženje s gostima, mjestom za doručak, održavanje radionica i slično. Čeka nas još dugačak put do pobjede, što dodatno ovisi o novcima, a tu će mi pomoći banka sa kreditom i Kickstarter kampanja koju pokrećem na proljeće, da barem malo ublaži financije - objasnila je Ivona.

Naime, Ivona je od malih nogu zaljubljena sam u prirodu i drveća i ova ideja je rasla s godinama. Oduvijek je željela stvoriti mjesto za sebe i obitelj, izgraditi gnijezdo.

- Jedan dan sam došla nesretna s duge ture (radim kao turistički pratitelj) i pitala što ja to radim, proći će mi godine i život u autobusu, a dugo sam štedjela za vlastitu investiciju. I tada mi je najbolja prijateljica rekla: 'Pa zašto ne bi radila kućice na stablu?' - ispričala je Ivona. Tvrdi kako je sama krenula u ovo i ne želi partnere jer je to ipak njen san i njena ideja, ali ima blagoslov i veliku pomoć roditelja. Oni su joj najveća podrška i najveći kritičari i pomažu joj u donošenju odluka, u traženju izvođača te u samoj gradnji.

Kako bi ostvarila svoju dugogodišnju želju, dugo je istraživala tržište i pratila cijene, što je uvijek jedan od faktora. No, kada je došla na zemlju sa sestrom i majkom, ugledale su veliku lipu u srcu posjeda koja je govorila tisuću riječi, što ih je oduševilo i složile su se da je to - to.

- Lokacija je savršena, u srcu Hrvatske, Rastoke su mi susjedstvo, Plitvička jezera su na 30 minuta vožnje, Zagreb na jedan i pol sat, obala je na dva, dok je predivna Korana tik uz posjed, a sama Karlovačka županija je prebogata aktivnostima, rijekama, netaknutom prirodom te neiskvarenim pitomim ljudima. I iako ću tamo živjeti i raditi i održavati seosko domaćinstvo, željela sam da je blizu Zagreba jer i tu sam, nakon toliko godina, izgradila život - ispričala je.

Ovaj eco retreat će zaista biti namijenjen svima. Prema Ivoninim riječima, na retreatu planira ugostiti sve, od aktivnih posjetitelja, do onih koji žele samo odmor u tišini i da ih se ništa ne pita. Bitna stavka su joj i inozemni gosti, ali ne želi zanemariti i domaće posjetitelje, te za njih ima u planu karticu s posebnim pogodnostima, popustima.

- Trebati će opravdati ovu investiciju, s obzirom na veliki kredit koji me čeka i puno novaca koje sam već utrošila, no opravdati ću cijene kroz uključen doručak, kvalitetu i opremljenost kućica te mir i tišinu - rekla je i dodala kako želi da šuma bude otvorena za sve, pa tu nabrojala lokalne dizajnere, slikare, kipare i umjetnike bilo koje vrste. Želi da se oni dolaze izražavati u šumi, da koriste kućice kao umjetničke rezidencije, da se u šumi snimaju filmovi i muzički spotovi i jednostavno - da se stvara ljepota.

- Također želim uvesti novi način poslovanja kojeg sam nazvala 'eco-kind', gdje ću raditi i graditi sa poštovanjem prema prirodi, ali biti dobra i prema ljudima. Onima kojima boravak u šumi možda najviše i treba. Radi se o udrugama s kojima surađujem, koje pomažu djeci sa malignim bolestima i njihovim obiteljima te žene oboljele od raka (Krijesnica, Sve za nju) - objasnila je. Osim njih, želi jos uključiti udrugu koja pomaže zlostavljanim ženama i djeci. Plan joj je ostavljati kućice prazne po dogovoru, davati im na korištenje, i to ne samo zbog besplatnog smještaja, već zbog retreatova koje želi raditi, programa i radionica za jačanje svijesti i duha.

- Radi se o emocijama i umu, da se to percipira tako da se osjećamo emocionalno dobro i da razmišljamo pozitivno. Vjerujem da ako je um na mjestu, da se i traume mogu riješiti, ako ne i bolesti - objasnila je.

Što se tiče sadržaja unutar retreata, prema riječima Ivone, zaista će biti čaroban. Naime, unutar njega će se nalaziti šetnjice, mjesta za jogu, meditaciju, drvene klupice za odmor, inspirirajuće poruke obješene po stablima, kućice za ptice, mjesta za igru za velike i male, ogromne drvene klackalice i ljuljačke, reciklirani minigolf, tereni za sport, knjižnice i kutci za čitanje i opuštanje.

- Planiram imati domaće životinje i razvijati suradnju sa OPG-ovima iz sela. Želim stvoriti mjesto za potrebe joga, meditacija i healing retreatova, veliki organski vrt gdje posjetitelji mogu ubrati što žele, a stari štagalj će poslužiti kao mjesto održavanja radionica i edukacija. Između vrta, štaglja i glavne kuće napraviti ću prostor za druženje i opuštanje, poput malog trga, a sam štagalj ce služiti kao zid za projekcije filmova. Zatim će postojati staklenik za uzgoj začina, vanjski amfiteatar za održavanje raznih programa, a sa prvom zaradom uložiti cu u bazen i finsku saunu - opisala je.

Nadalje, sve tri kućice na stablu su jednake izvana po tlocrtu, ali unutra će biti različite po dekoru i odgovarati će svom elementu iz prirode; Earth, Wind & Water (odnosno zemlja, vjetar (zrak) i voda). Sve imaju sobu na galeriji, sa velikim krevetom za dvoje, dok će na prvom katu uživati u potpuno funkcionalnoj kuhinji, kupaonici i dnevnom boravku sa kaučem na razvlačenje, koji vodi na terasu i pruža pogled na šumu te će biti opremljene sa svim potrebnim za luksuzan boravak, uključujući internet i televiziju, tvrdi Ivona.

Pri gradnji retreata vodilo se računa o tome da to budu montažne niskoenergetske kućice.

- Rađene su od drva ariš, koje je izrazito otporno na vremenske uvjete, te će uz staklo i lim za krov to biti jedini materijali koje ćemo koristiti. Svaka od kućica imati će dizalice topline, priključak na bio septičke jame sa upojnim bunarom koje ce služiti za obradu otpadnih voda iz kuhinje, tuševa, wc školjke i procesom sedimentacije ju vratiti u prirodu ili koristiti za vrt i punjenje wc školjki - nastavlja Ivona i naglašava kako će kišnica također služiti za zalijevanje vrta, a tuševi koje će koristiti biti će sa niskim protokom zraka.

S takvim konceptom će na retreatu postojati gotovo nulta proizvodnja otpada, koristit će se vlastito voće i povrće, kompostirat će se i promicati kultura recikliranja. Na retreatu neće biti upotrebe plastike te se nikakva jednokratna plastika neće nuditi gostima pa će tako i spužvica za pranje posuđa biti luffa, što je prirodna spužva od tikve. Šamponi i sredstva za čišćenje će također biti bez kemikalija.

- Želim ostaviti minimalan otisak na prirodu, a maksimalan na ljudska srca i duše - naglasila je. Što se tiče iznajmljivanja, kućice će se moći iznajmiti kao jedna, koja prima do četiri osobe, što je prigodno za obitelji, ali moći će se i cijeli posjed iznajmiti za potrebe team buildinga, proslava i vjenčanja.

- Želim oživjeti trend vjenčanja u prirodi u Hrvatskoj, i želim da to baš bude moja šuma. Cijeli posjed, tri kućice i glavna kuća, moći će primiti do 20 ljudi, pa bi ta vjenčanja bila intimnija, međutim, na ulazu u selo Donji Nikšić postoji hotel Mirjana Rastoke koji bi mogao primiti ostatak gostiju. Sve po dogovoru - tvrdi.

Retreat će se moći posjećivati tijekom cijele godine, a Ivoni je cilj oživjeti kontinentalnu Hrvatsku jer ona lako može pobijediti sezonalnost, što obala ne može. Kućice će, tvrdi Ivona, biti otvorene 365 dana u godini, zapošljavat će lokalno stanovništvo, a želi privući i domaće posjetitelje sa nižim cijenama tokom jesenskih i zimskih mjeseci. Pogotovo jer se ima se štošta za raditi i tih mjeseci, od Plitvica i Rastoka, do planinarenja i skijanja u Ogulinu, koji je na sat vremena udaljen od posjeda.

- Završetak ovog projekta svakako se očekuje na ljeto, da bi se mogli službeno otvoriti u kolovozu. Nakon temelja, čelika i infrastrukture koja ce se završiti ovu zimu, glavni izvođači DLB iz Varaždina će montirati kućice u roku od 90 dana da bi završili do 7. mjeseca. Nakon toga slijedi uporabna dozvola i kategorizacija kućica, što bi se realno i moglo dogoditi kroz tih mjesec dana - zaključila je.