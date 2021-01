- Oduvijek sam imala strast prema 'uradi sam' projektima i poku\u0161avala sam to raditi s ograni\u010denim prora\u010dunom. Pinterest sam pretra\u017eivala od malena i voljela sam gledati tu\u0111e transformacije, \u0161to me je na kraju dovelo do toga da sama preuredim\u00a0svoj dom.\u00a0Ure\u0111enje sam radila sama. Nisam si mogla priu\u0161titi da u potpunosti obnovim kuhinju i kupaonicu kad sam se uselila, pa sam ih oboje preuredila s ograni\u010denim bud\u017eetom - rekla je Charlotte.

Za kuhinju i kupaonicu, koje ukupno ko\u0161taju oko 700 funti (5.880 kn)\u00a0mama je koristila vinilne podne obloge\u00a0i pri\u010dvrstila ih ljepilom u spreju.

Tako\u0111er je oslikala plo\u010dice i kuhinjsku plo\u010du te nalijepila plo\u010dice na neke povr\u0161ine kako bi promijenila stari dizajn. Uz to, Charlotte je obojila stare kuhinjske ormari\u0107e i police u mat sivu boju. Preostali novac potro\u0161ila je na namje\u0161taj i ukrase.

Charlotte i njezina obitelj uspjeli su dovr\u0161iti obnovu sami, bez\u00a0pomo\u0107i profesionalaca. U samo dvije godine mama dvoje djece uspjela je u potpunosti obnoviti svoj dom.

- U kupaonici sam koristila ljepilo na prskanje i vinilne plo\u010dice tvrtke te sam obojila sve plo\u010dice. Obojila sam svoj kuhinjski ormar i radnu plo\u010du i preko postoje\u0107ih u kuhinji koristila ljepljive plo\u010dice. Kuhinja mi je najdra\u017ea, iako sam opsjednuta i\u00a0na\u0161im vrtom. Volim ishod onoga \u0161to sam ovdje postigla, sjajan je osje\u0107aj znaju\u0107i da sam to uspjela, a prije dvije godine nisam imala ni\u0161ta. Sve \u0161to sam radila i radim je za moja dva dje\u010daka - rekla je Charlotte za\u00a0The Sun.

U nekoliko rije\u010di savjeta za druge koji \u017eele obnoviti svoj dom, Charlotte je dodala:

Ako ste bili na istom mjestu gdje sam bila i ja prije dvije godine, bez i\u010dega, nastavite, ne odustajte i gurajte. Na kraju tunela uvijek ima svjetla i kad si ne mo\u017eete priu\u0161titi lijepu novu kuhinju ili kupaonicu, postoje i drugi na\u010dini da ih u\u010dinite lijepima za jako malo novca.