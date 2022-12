Kupite LED lampice za bor: One troše 75 posto manje energije

Odabirom pravih božićnih lampica možete financijski uštedjeti i učiniti svoj dom sigurnijim u blagdansko vrijeme. Žarulje sa žarnom niti troše velike količine energije.

POGLEDAJTE VIDEO: Englez stavio 30.000 lampica na svoju kuću

Punih 90 posto njihove energije oslobađa se kao toplina, zbog čega se obične žarulje toliko zagrijavaju. LED žaruljice troše do 75 posto manje energije, a traju 25 puta dulje.

Foto: Dreamstime

One imaju radni vijek od oko 50.000 sati svjetla. Kombinacija LED lampica s funkcijom timera - brojača vremena, osigurat će vam da račun za električnu energiju bude što manji. Ako koristite lampice s timerom, one će se automatski paliti i gasiti. To znači da će svjetla biti uvijek ugašena u željeno vrijeme.

