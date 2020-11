Kupnja odijela: 5 bitnih pravila, od materijala do boje i kroja

Kupnja muškog odijela uglavnom nije jednostavna, osim ako je po mjeri, stoga donosimo pet ključnih pravila koja će vam olakšati ovaj proces, trebate li ga za posao ili naprosto - idete na svadbu

<p>Na prvom je mjestu svakako boja, neka bude neutralna. Tu su vodeće sive i tamnije plave nijanse, pogodne su ne samo za ured, već i neke svečanije trenutke.</p><p>Tekstil je idealan onaj vuneni. Naime, vuna je izolator, a na tržištu je niz mješavina s vunom, namijenjenih nošenju tijekom čitave godine. Taj tekstil djeluje tanko i elegantno, nipošto ne izgleda kao prva asocijacija na vunu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Fascinantan život Karla Lagerfelda</strong></p><p>Od uzoraka zahvalan je onaj karirani, koji može biti i vrlo decentan, ovisno o stilu onoga tko ga nosi.</p><p>Bitno je odabrati pravu dužinu rukava i hlača, kako ne bi djelovalo premalo ili kao da se tijelo u njemu 'utapa'.</p><p>Dužina rukava mora biti do zapešća, kad su laktovi pod pravim kutem. Hlače neka imaju samo jedan nabor kad 'sjednu' na cipelu.</p><p>No, moderne, kraće hlače na odijelima, koja uz potpunosti otkivaju cipele, također izgledaju odlično.</p><p>Rame mora sjesti na rame, no to je moguće provjeriti samo ako probate sako. Neke stvari ipak je komplicirano kupovati online.</p><p>Oni nešto kreativniji karakteri će odabrati dvostruko kopčanje sakoa, dok je 'ziheraški' onaj s jednostrukim kopčanjem. Prsluk je lijepi retro detalj, no idealan za zimske i jesenske varijante odijela.</p>