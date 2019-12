Kupujte samo nužno: Smanjite, reciklirajte pa tek onda bacajte

Prosječni Amerikanac dnevno baci oko 4,5 kilograma smeća, dok odlagališta diljem SAD-a drže 254 milijuna tona otpada, kaže Clara Daves, autorica knjige “Recycling: How to be a Waste-Free Family in a Nature-Friendly Home”.

Recikliranje općenito znači skupljanje otpada koji se pretvara u nešto što je moguće ponovno upotrijebiti. To uključuje papir, plastiku, staklo i metal.

- Recikliranje je nešto što se prvo pojavilo kao plan metode za smanjenje otpada i poštedu zemlje od hrpe smeća koje se nekontrolirano gomila - naglašava autorica.

Prednost recikliranja, prije svega, manje je gomilanje otpada na odlagalištima te ponovna upotreba iskorištenih sredstava što pomaže u očuvanju cjelokupnog zdravlja Zemlje i ljudi.

- Kad se ne reciklira, iskorištavaju se nove sirovine iz zemlje koje su ograničene - tvrdi autorica te naglašava važnost recikliranja kao temeljnog modernog obrasca života koji je svaki čovjek već trebao usvojiti.

- S druge strane, recikliranje također troši energiju pa se treba okrenuti i alternativnijim metodama, poput apsolutnog smanjenja kućnog otpada - savjetuje autorica.

Prije recikliranja, razmislite o općenitoj kupovini i potrošnji. Kupujte samo ono što vam treba i trudite se izbjeći plastiku koliko god je moguće.

- Težite tome da recikliranje u vašem domu bude posljednji korak. Život s nula otpada je novi način života kojemu svi trebamo težiti jer krajnje je vrijeme da pokušamo spasiti svijet - savjetuje autorica.

- Odbacite jednokratnu plastiku, slamke, čaše, tanjure, pribor i boce. Trudite se da ono što kupujete ima što manje plastične ambalaže. Iskoristite sve što imate, stare ručnike možete pretvorite u krpe - savjetuje.

