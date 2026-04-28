Gost na svadbi danas ne može proći s manje od 200 eura!

Posljednjih godina odlazak na svadbe, krštenja, pričesti i krizme za mnoge obitelji više nije samo lijep društveni događaj nego i ozbiljna stavka u kućnom budžetu. Nekad se govorilo da su takve prigode prije svega okupljanje obitelji i prijatelja, a danas se sve češće uz uzbuđenje javlja i pitanje koliko će to sve koštati. Troškovi ne opterećuju samo domaćine koji organiziraju slavlje nego i goste, koji žele ispoštovati običaje, darovati nešto primjereno, a pritom i izgledati u skladu sa svečanošću.