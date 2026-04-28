'Prijateljica mi je nedavno rekla da je svojim gostima sugerirala kako bi dar od 300 eura bio minimalan iznos koji očekuje od dvije osobe za vjenčanje', rekla nam je jedna sugovornica
Gost na svadbi danas ne može proći s manje od 200 eura!
Posljednjih godina odlazak na svadbe, krštenja, pričesti i krizme za mnoge obitelji više nije samo lijep društveni događaj nego i ozbiljna stavka u kućnom budžetu. Nekad se govorilo da su takve prigode prije svega okupljanje obitelji i prijatelja, a danas se sve češće uz uzbuđenje javlja i pitanje koliko će to sve koštati. Troškovi ne opterećuju samo domaćine koji organiziraju slavlje nego i goste, koji žele ispoštovati običaje, darovati nešto primjereno, a pritom i izgledati u skladu sa svečanošću.
