Primarijus Jovančević kaže kako kod zdrave djece vitamini uglavnom nemaju učinak. S multivitaminima treba biti oprezan, a ključ je uravnotežena prehrana i provjerena suplementacija
'Dovoljna je tek čaša soka s vitaminima, a djeca često popiju tri ili četiri. Lako je pretjerati!'
Kad govorimo o najmlađoj životnoj dobi, u isključivo dojene djece definitivno je potrebno uvesti suplementaciju vitaminima D i K. Ta kombinacija uzima se prva tri mjeseca jer je to učinkovita prevencija hemoragijske bolesti u novorođenčeta, poremećaja zgrušavanja uslijed nedostatka vitamina K. Njegova suplementacija je važna isključivo kod djece koja su samo dojena. S druge strane, vitamin D treba davati djetetu redovito, i tijekom ljeta, a nove smjernice preporučuju da se to čini tijekom prve tri, odnosno u nekim zemljama i do djetetove 5. godine, kaže primarijus dr. sc. Milivoj Jovančević, specijalist pedijatar, suradnik Poliklinike za djecu Salvea.
