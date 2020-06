Evo lampica za osvijetljenje dvorišta

<p>Lijepo osvijetljeno dvorište idealan je kutak za odmor u večernjim satima, pogotovo u vrijeme pandemije korona virusa, kad se svi i želimo izolirati u svom svijetu. Različite lampice ili žarulje su idealne za stvaranje udobnog ugođaja na balkonima i dvorištima, no potrebno je odabrati one najbolje za vas. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Baka Ana živi na tromeđi županija</p><p>- Svatko voli nešto drugo, odnosno svako svjetlo stvara drugačiju atmosferu, pa prije nego kupite i razmjestite lampice razmislite o tome što želite, kaže Jesse Terzi, direktor New Eco Landscapes, dizajnerske tvrtke sa sjedištem u Brooklynu, koja se bavi uređenjem vanjskih prostora. No, ističe kako baš lampice mogu biti odličan izbor ako želite promijeniti okruženje.</p><p>Jer, kad isključite svjetlo koje vam služi za osvjetljenje ulaza, a upalite niz manjih lampica raspoređenih po dvorištu, stvorit ćete svečani ugođaj.</p><p>No, svakako imajte na umu: ako birate lampice koje ćete iz unutarnjeg, natkrivenog prostora samo povremeno odnijeti u dvorište, samo dok traje rođendanska zabava, na primjer, ne morate razmišljati o tome jesu li vodootporne. Ako, pak, birate one isključivo za vanjski prostor, svakako izaberite takve, jer koliko god nastojali, vjerojatno nećete moći izbjeći rizik da ih opere kiša. </p><p>Ako imate na raspolaganju vanjsku utičnicu, njihovo instaliranje je jednostavan 'uradi sam' projekt.</p><p>- Puno je manje posla nego oko instaliranja većine drugih svjetala, a lampice se vrlo jednostavno - uz pomoć kukica od žice - mogu postaviti na vanjske zidove, ili drveće, ili na čelične stupove od ograde, na primjer. </p><p>- To je sve što vam je potrebno da biste stvorili prostor u kojem ćete svaku večer moći organizirati obiteljsku zabavu - kaže Terzi. No, dodaje kako je važno izabrati svjetiljke koje odgovaraju onome što želite.</p><p>Prije svega, morate procijeniti želite li njima stvoriti moderan ili starinski ugođaj, odnosno treba li vam puno svjetla, ili samo blago osvjetljenje. U prvom slučaju, birajte svjetla koja podsjećaju na klasične žarulje sa žarnom niti, ili LED štedne žarulje. Ako postoji mogućnost, razmislite o dodavanju 'pametne' utičnice, one kod koje se kampice pale s mrakom, pa tako nećete morati razmišljati o tome jeste li ih upalili.</p><p>Želite li stvoriti starinski ugođaj i imati samo blagi izvor svjetlosti u blizini, razmislite o fenjerima, ili žaruljicama.</p><p>Trebate li, pak, ideje o tome kako ih postaviti, sve ovisi o tome što želite. Ako ste ljubitelj elegancije i volite klasiku, izaberite rješenje koje zahtijeva malo truda, ali jamči više sigurnosti nego mnoga druga. Naime, izradom drvenog 'okvira' na koji ćete objesiti jednostavne žarulje iznad stola, stvorit ćete vrlo profinjeno mjesto za večeru na otvorenom.</p><p>No, kako god ih postavljali, pripazite da se žica ne vuče po podu gdje djeca, odrasli, a pogotovo kućni ljubimci hodaju, kako netko ne bi pao preko žice i napravio štetu. </p><p>Ako želite malo romantične atmosfere, tome će odlično poslužiti lampice koje ste objesili na grane drveta ispod kojega je kutak za sjedenje. Uz blago svjetlo moći ćete ugodno razgovarati i uživati u romantici večeri, a opet se dovoljno vidi za to da nešto pojedete ili popijete. </p><p>Želite li, pak, puno romantike, zašto ne biste ukrasili dva ili tri drveta u blizini baš kao da je riječ o božićnim drvcima, pa ispod njih postavili mjesto za sjedenje s udobnim jastučićem i dekicom? </p><p> Stol na kojem ljeti večerate treba biti dobro osvijetljen, a rijetko je baš ispod dovoljno jake sijalice. Doskočite tome tako da nekoliko žarulja spojite na jednu žicu, pa sa svake strane stola postavite jedan drveni stup, da biste ih pričvrstili.</p><p>S lampionima nećete pogriješiti ako trebate urediti prostor za ples, ili za sjedenje. Izgledat će elegantno i zanimljivo, a svjetlo koje pružaju je vrlo ugodno. Kad su u pitanju lampioni, na tržištu se mogu pronaći mnoge vrste s punjivim baterijama, pa razmislite o tome. </p><p>Želite li još malo romantike, dodajte pokoju svijeću. </p><p> </p><p>Da biste osvijetlili put svojim gostima ili iskazali dobrodošlicu, uzduž puta na drveću ili stupovima postavite male kandelabre. Ako možete nabaviti one u koje se stavljaju svijeće, to će dodati dozu šarma, no budite s njima jako oprezni, kako se ne bi dogodilo da plamen svijeće zahvati lišće ili drvo. Zbog toga su bolji izbor oni sa led žaruljicama. </p><p>No, to nije i jedino svjetlo dobrodošlice koje možete postaviti za goste: Pronađite svjetleće led trake pa ih postavite uzduž prilazne staze, a možete ukrasiti i ulazna vrata, bilo svjetlima koja ćete postaviti iznad njih, ili nekim ukrasom koji ćete izraditi od lampica pored njih.</p><p>Na primjer, ako je riječ o zabavi za vašeg mališana, takvim lampicama možete 'ispisati' ime na vratima. </p><p>Želite li svome domu dati dašak glamura, jer dolaze 'važni' gosti - poslovni partneri i suradnici - postavite sitne lampice u obliku romba, tako da na fasadi kuće tvore neki zanimljiv oblik. </p><p>To ne samo da će dodati glamur i pridonijeti tome da se vaš dom istakne u okolici, već može biti sjajan način da osvijetlite gredice sa cvijećem. </p><p>Općenito, gdje god možete istaknuti cvijeće lampicama ili fenjerima, nećete pogriješiti, pa su dobar izbor i mali solarni fenjeri koji se postavljaju na zemlju. No, zašto ne i jedna ovakva instalacija - sa svjetlom koje 'teže' iz zaljevače i obasjava vaše omiljeno cvijeće?</p><p>Želite li, pak, zasjeniti susjede i oduševiti sve klince u ulici, uzmite si vremena i nabavite dovoljno lampica da osvijetlite cijelo - drvo. Protegnite lampice barem na najniže grane koje možete dosegnuti. Takav ukras posebno zaslužuje drvo koje je posadio netko od starijih članova vaše obitelji, pa već generacijama stoji i 'upija' obiteljske priče. Druženje ispod njega, uz takvo osvjetljenje, postat će zasigurno poseban doživljaj. </p>