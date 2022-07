Lažno se predstavljala da je princeza Anastazija: Bilo je i onih koji su joj čak i vjerovali

Samo 12 minuta nakon polijetanja s Međunarodne zračne luke J.F. Kennedy putnički zrakoplov Boeing 747 na letu TWA 800 iz New Yorka za Rim sa zaustavljanjem u Parizu, srušio se 17. srpnja 1996. u Atlantski ocean.

Od 230 putnika i članova posade nitko nije preživio. Riječ je o trećoj najvećoj tragediji tog tipa u SAD-u, ali i najskupljoj istrazi zrakoplovne nesreće koja je trajala godinama i uključivala brojne stručne službe i agencije.

Zbog izjava svjedoka da su zamijetili čudesnu svjetlost prije eksplozije zrakoplova, počele su se nizati teorije zavjere kako je avion zapravo pogodio zalutali projektil američke mornarice ili udar meteora, no nakon višegodišnje istrage, stručnjaci su zaključili kako je uzrok nesreće bila eksplozija zapaljivih para goriva u središnjem spremniku goriva, a potaknuo ju je kratki spoj.

Smaknuće posljednjeg ruskog cara i obitelji

I danas su žive teorije zavjere prema kojima je Anastasija Nikolajevna Romanova, najmlađa kći posljednjeg ruskog cara Nikole II, preživjela pokolj u kojem su boljševički revolucionari smaknuli cijelu njezinu obitelj i poslugu u noći na 17. srpnja 1918. godine. Pod vodstvom Jakova Jurovskog boljševici su pucali na cara Nikolu II., njegovu suprugu Aleksandru Fjodorovnu te njihovih petero djece: Olgu, Tatjanu, Mariju, Anastasiju i Alekseja.

Uz članove obitelji pogubili su i dvorskog liječnika, kuhara, batlera i dvorsku damu. Tijela su odnijeli u šumu Koptjaki gdje su ih izmasakrirali kako bi spriječili identifikaciju te pokopali. Budući da se desetljećima nije znalo gdje su posmrtni ostaci, to je dodatno potpirivalo teorije zavjere. Ubrzo nakon smaknuća počele su kružiti glasine da je najmlađa Anastasija nekako uspjela izbjeći tragediju, a s vremenom su se pojavile i žene koje su tvrdile kako su upravo one nesretna Anastasija.

Najpoznatija među njima bila je Ana Anderson, tvornička radnica iz Poljske sa poviješću mentalnih bolesti. Iako je većina ljudi koji su pokojnicu poznavali isticali da je Andersonova prevarantica koja se lažno predstavlja, bilo je i onih koji su joj vjerovali. Preminula je 1984. godine, a DNK testiranje njezinih ostataka dokazalo je da ona ipak nije bila Anastasija.

Popisana dozvala za konzumiranje alkohola u Americi

Istog datuma, ali 1984. godine, tadašnji predsjednik SAD-a Ronald Reagan pod jakim pritiskom saveznih država, od roditelja i raznih udruga do stručnjaka i liječnika, potpisao je zakon kojim se u čitavoj zemlji propisuje da je zakonska dob za konzumiranje alkohola 21 godina. Do tada su u SAD-u, ovisno o propisima pojedinih saveznih država, alkohol mogli konzumirati i u dobi od 18 godina. Iako danas postoje nastojanja da se ta granica ponovo spusti na 18 godina, stručnjaci ističu da je to slabo vjerojatno budući da od posljedica teškog opijanja u toj zemlji svake godine premine najmanje 1700 studenata, a broj stradalih u prometnim i drugim vrstama nesreća te onih koji pogibaju u fizičkim napadima zbog alkoholizma penje se na više stotina tisuća.

