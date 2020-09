Ledenjak veći od Pariza odlomio se s Grenlanda zbog 'vrućina'

Glečer Spalte odlomio se i pretvorio u mnoštvo ledenih santi. Načet je bio još prošle godine, a ove su mu visoke temperature 'presudile'. Stručnjaci smatraju da je najveći grenlandski ledenjak još uvijek stabilan

<p>Golem ledeni blok, veći od površine Pariza, odlomio se od najvećega arktičkog ledenjaka Nioghalvfjerdsfjordena na sjeveroistoku Grenlanda zbog, kako kažu znanstvenici, ubrzanog povećanja prosječnih temperatura u tome području. </p><p>Ledeni blok koji se odlomio veličine je 113 četvornih kilometara, a satelitske snimke pokazuju da se počeo raspadati na manje dijelove.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gretinim stopama - klinci iz Irske repaju o klimatskim promjenama</strong></p><p>"Svjedoci smo ubrzanog porasta prosječne temperature na ovome najvećem preostalom ledenom području, a ona je od 1980. porasla za tri stupnja", rekao je za AFP Jason Box, profesor glaciologije Geološkog zavoda Danske i Grenlanda (GEUS). </p><p>"Znanstvenici su tijekom 2019. i 2020. ondje uočili rekordno visoke ljetne temperature. koje bez sumnje pridonose ubrzanju globalnog porasta razine mora", rekao je Box.</p><p>Otapanje ledenog pokrova Grenlanda pridonijelo je porastu razine mora za 1,1 centimetar između 1992. i 2018. godine, rezultati su studije objavljene u prosincu u znanstvenom časopisu Nature.</p><p>Nedavno provedena studija engleskog sveučilišta Lincoln predviđa da bi otapanje leda na Grenlandu do 2100. godine moglo podići razinu mora za 10 do 12 centimetara.</p><p>Ledenjak Nioghalvfjerdsfjorden dug je 80, a širok 20 kilometara i predstavlja plutajući završetak grenlandskoga sjeveroistočnog ledenog toka.</p><p>U jednome se dijelu grana na dva dijela, od kojih se manji kreće prema sjeveru. Riječ je o glečeru Spalte, koji se odlomio te se pretvorio u mnoštvo ledenih santa. Led je već bio ozbiljno načet prošle godine, a tijekom ovog ljeta visoke temperature 'zadale su mu posljednji udarac'.</p><p>Jenny Turton, znanstvenica s njemačkog sveučilišta Friedrich-Alexander Erlangen iz Nuernberga također kaže da je povećanje prosječne temperature posljednjih godina ubrzalo otapanje ledenog pokrova.</p><p>Ako se pozorno promotre satelitske snimke i analizira porast temperature zraka u tome području, mogu se opaziti velike površine otopljenog leda. Prisutnost vode u tekućem obliku problem je za ledene površine. Naime, ako voda prodre u pukotine, može se ubrzati nastanak novih, a na taj način slabi kompletna ledena površina, pojasnila je Turton. </p><p>Profesor Box kaže da najveći grenlandski ledenjak i dalje posjeduje određenu stabilnost koju mu omogućuju otočići o koje se oslanja, no unatoč tomu ledena površina nastavlja se tanjiti.</p><p>"To znači da će se ovaj ledenjak vjerojatno početi raspadati od središnjeg dijela svoje površine, što je jedinstven slučaj. To bi se moglo dogoditi za deset do 20 godina", rekao je. </p><p> </p>