Lekcije modnog diva: Manje je više, ljepota je u jednostavnosti

Haljina mora pratiti žensko tijelo, a ne tijelo haljinu, jedna je od modnih lekcija grofa Huberta de Givenchyja, koji je 10. ožujka umro u snu.

Samozatajni Francuz aristokratskog podrijetla, prema željama obitelji, trebao je biti pravnik. No roditelji su ga s deset godina odveli na međunarodnu modnu izložbu i tad je spoznao da želi kreirati. Već kao dijete imao je pristup najfinijim materijalima – djed s majčine strane dao mu je da ih proučava u njegovoj tvornici tekstila, pod uvjetom da ima sjajne ocjene u školi. Postao je opsjednut idejom da se posveti dizajnu, a uzor mu je bio Cristóbal Balenciaga.

Prema obiteljskoj legendi, s deset godina pobjegao je od kuće kako bi Balenciagi pokazao skice, no roditelji su ga u tome spriječili (tek je tijekom boravka u SAD-u upoznao Balenciagu, s kojim je postao blizak prijatelj). S vremenom je uvjerio obitelj da pravo nije za njega, pa je sa 17 godina upisao Školu primijenjene umjetnosti (École des Beaux-Arts) u Parizu.

Strastven prema svemu što radi, tijekom studija na pola radnog vremena radio je u studiju pariškog dizajnera Jacquesa Fatha, koji ga je naučio osnove zanata. Kasnije se usavršavao radeći kod Diora, Balmaina, Else Schiaparelli, Luciena Lelonga...

Modnu kuću Givenchy utemeljio je 1952., a u prvoj kolekciji prevladavale su elegantne bluze i nježne suknje jednostavnih formi. Vodio se geslom “manje je više” te je ubrzo postalo jasno da zna što je ženstvena klasika. To su prepoznale i slavne dame, osobito Audrey Hepburn, s kojom se 1953. prvi puta susreo u svom pariškom ateljeu.

Dok je radio na modelima za film “Sabrina”, rekli su mu da će mu na probu doći gospođica Hepburn. Očekujući Katherine, razočarao se kad je u studio ušla, kako je tad prepričavao, “mlada, mršava Audrey, odjevena u traperice i običnu majicu”. No ona ga je ubrzo očarala. Godinama joj je kreirao bajkovite haljine, njihovo poznanstvo pozlatilo je njihove karijere, a njihovu suradnju smatraju jednom od najvećih “modnih ljubavnih priča” svih vremena.

Nakon lansiranja prve kolekcije uputio se u New York, odakle je osvojio i američko tržište, a s njim i slavne dame poput Jackie O, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Jacqueline Kennedy… Poštujući žensku siluetu te ističući ženstvenost, bio je omiljen među damama iz visokog društva. Sve su na važnim eventima nosile modele upravo s njegovim potpisom.

Naime, u to vrijeme uspješni autori kreirali su “custom made” haljine, a kad bi slavna dama našla dizajnera od povjerenja, suradnja je bila i više nego duga. Tako su nastajale kultne toalete poput uske crne haljine iz filma “Doručak kod Tiffanyja”, koju je nosila upravo Audrey. Tad je za modnog čarobnjaka rekla: “On nije samo dizajner, on je kreator osobnosti. Njegove mi kreacije pružaju osjećaj sigurnosti i samouvjerenosti”.

Kompaniju je prodao 1988. pa se nekoliko godina kasnije mirno povukao s modne scene. Uvijek je bio samozatajan, a na otvorenju izložbe u Calaisu njemu u čast samo je rekao: “Sretan sam što sam radio posao o kojem sam sanjao kao dijete”.

Givenchy se svih ovih godina održao kao jedna od najuspješnijih modnih kuća. Do nedavno je na kreativnom vrhu sjedio Riccardo Tisci, a odnedavno je sve u rukama Clare Waight Keller. Tu je i kozmetička divizija, uspješne make up i parfemske linije koje imaju ulogu zadržati Givenchy jednim od najglamuroznijih brendova na svijetu. Baš kako bi to grof Hubert poželio.

Životni put

1927. Hubert James Taffin de Givenchy rodio se u francuskom gradiću Beauvaisu.

1944. Seli se u Pariz i upisuje Ecole des Beaux-Arts.

1945. Počinje praksu u ateljeu Jacquesa Fatha.

1952. Osniva kuću La Maison Givenchy i predstavlja prvu kolekciju - Separates.

1953. Upoznaje Audrey Hepburn, s kojom surađuje punih 40 godina.

1954. Predstavlja luksuznu ready-to-wear liniju.

1957. Kreira vrećastu haljinu, čiji kroj nije naglašavao ženski struk. Iste godine u suradnji s Audrey lansira prvi parfem - L’Interdit.

1973. predstavlja prvu mušku kolekciju Gentleman Givenchy.

1988. Prodaje brend korporaciji Louis Vuitton Moët Hennessey.

1995. Odlazi u mirovinu, kuću nastavljaju kreativno voditi mnogi talenti: Alexander McQueen, John Galliano, Julien Macdonald, Riccardo Tisci, a sad i Clare Waight Keller.

2010. Održao je predavanje o modi i stilu na Oxfordu. Povlači se na seosko imanje Le Jonchet nedaleko od Pariza.

Top 5 modnih lekcija