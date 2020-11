Prije i poslije: 'Evo što je osam mjeseci dežurstava na odjelu za Covid-19 učinilo mom licu'

Medicinska sestra objavila je nedavno dvije svoje fotografije, jednu prije pandemije, a drugu nakon osam mjeseci tijekom kojih je po tri dana tjedno dežurala u smjenama po 12 sati

<p>- Subota navečer, izašla sam iz sobe pacijenta i završila smjenu. Sjetila sam se dana kada sam maturirala, prije pandemije i shvatila koliko sam se promijenila u samo nekoliko mjeseci. Evo kako izgleda stvarnost našeg posla - napisala je medicinska sestra Kathryn (27), iz američke države Tennessee u objavi na Twitteru, ispod dvije fotografije svoga lica.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ne postoje jasni simptomi na temelju kojih biste razlikovali Covid i gripu</p><p>Spojila je fotografiju svoga lica prije pandemije i osam mjeseci poslije nakon završene smjene.</p><p>Time je htjela pokazati kakav je trag na njenom licu ostavilo osam mjeseci rada s Covid i drugim pacijentima koji trebaju pomoć medicinskih djelatnika.</p><p>Kako prenosi portal <a href="https://www.unilad.co.uk/life/nurses-before-and-after-photos-show-reality-of-months-treating-coronavirus/">UNILAD</a>, u SAD-u je zabilježeno više od 12,5 milijuna slučajeva zaraze do sada i 258 000 umrlih osoba. Samo u Tennesseeju je do sada bilo više od 338.000 pozitivnih osoba i 4254 umrlih.</p><p> </p><p>Kathryn je jedna od mnogo medicinskih radnika koji od početka pandemije do danas većinu dana i noći provode u bolnici. Kaže kako radi tri dana po 12 i pol sati, a onda je tri dana slobodna.</p><p>- Covid je brutalna bolest i ono što se događa ne bih poželjela ni najgorem neprijatelju. Molim vas, shvatite da nije stvar samo u tome da štitite sebe, nego i ljude oko sebe - napisala je u svom komentaru ispod još jedne objave, u kojoj kaže kako je porazno gledati koliko ljudi umire, uz svijest o tome da su se mnoge od tih smrti mogle izbjeći uz poštivanje mjera zaštite. </p>