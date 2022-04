Liječnik koji povećava penise: Ovo je jedini način da 'ponos' izgleda veće bez operacije

Doktor za povećanje penisa iz Amerike, Edward Zimmerman, progovorio je o prosječnoj veličini muškosti i najvećem penisu koji je ikada vidio. Rješava zablude oko veličine muškog penisa dijeleći svoj rad na TikToku i uvjerio je muškarce da je prosječna duljina manja nego što mnogi očekuju.

Veličina penisa može biti neugodna tema među muškarcima, ali ovaj estetski kirurg uhvatio se u koštac s tom temom na društvenim mrežama. Edward je stekao gotovo 2 milijuna pratitelja na svom TikTok računu, gdje dijeli iskustva kao estetski kirurg specijaliziran za zahvate povećanja penisa.

U intervjuu, liječnik je odgovorio na neka uobičajena pitanja o kirurgiji muških spolnih organa i otkrio koliki je najveći kojeg je vidio.

- Tijekom posljednjeg desetljeća vidjeli smo velike, male, duge, tanke, debele, kratke, razne proporcije... Mislim da je raspon normalnog stvarno prilično velik, a to je umirujuće za mnoge momke - naglasio je. Edward je objasnio da to znači da, iako je među muškarcima uvriježeno da trebaju biti 'dugi 15 do 20 centimetara, prosječna opuštena veličina iznosi samo otprilike 10 cm'.

Međutim, što se tiče pitanja oko najvećeg penisa kojeg je ikad vidio, kirurg je priznao da je bio puno veći od norme.

- Vjerojatno najveći u ovom trenutku ima opseg od oko 22 cm, to je puno - rekao je.

Bez operacije, Edward je naglasio da se malo toga može učiniti s veličinom penisa, za koju tvrdi da je genetska osobina i određena rastom u maternici.

No jedan od najboljih liječničkih savjeta za muškarce koji se nadaju poboljšanju izgleda svoje muškosti bio je smanjenje težine.

- Kako kao vrsta postajemo sve teži, penisi se skrivaju, kao kornjače, pod tom vrećicom masti koja okružuje bazu penisa - objasnio je. Kao rezultat toga, Edward sugerira da bi uklanjanje te masnoće vježbanjem ili poboljšanom prehranom moglo čak dodati jedan centimetar prirodnom izgledu genitalija.

Unatoč ovom razumnom savjetu, Edward nije mogao odoljeti da ne podijeli jednu priču o muškarcu koji se odlučio osvetiti svojoj ženi nakon što je otkrio da ga vara.

- Osim što je izložio njezine stvari na sunce i dao joj upute da mora otići, odlučio je konstruirati 'osvetničko tijelo'. Stavili smo mnogo njegove vlastite masti u njegov 'kiseli krastavčić'. To je bilo impresivno - prisjetio se.

