Lijepu Katu posadite na sunce: Lako se uzgaja i vrlo je otporna

Lijepa Kata nekad je krasila vrtove naših baka, a sad se ponovno vraća na velika vrata. Zove se i ljetni zvjezdan. Ova biljka uljepšat će vaš vrt u kasno ljeto i jesen jer cvate od kolovoza do prvih mrazova, no sad je idealno vrijeme za sadnju. Jednostavna je za uzgoj i otporna jer cvate sve do kasne jeseni. Možete je posaditi u vrtu ili na balkonu.