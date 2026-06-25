Lito ide, mala, cvike su nužne!

Zagrebački dizajner Aleksandar Šekuljica predstavio je prvu kolekciju sunčanih naočala pod brendom LEXALEX STUDIO. Kolekcija ima 20 modela izrađenih ručno u Hrvatskoj, a inspiraciju je pronašao u estetici murano stakla - transparentni materijali i živopisna paleta boja osnovno su obilježje svakoga komada.

Foto: Karlo Pavlić/Marin Galić

Šekuljica, inače poznat i po torbama i modnim dodacima, naočalama želi komunicirati ideju dugovječnog dizajna nasuprot brzoj modi. Uz istaknutu oznaku Handmade in Croatia, kolekcija naglašava vrijednost lokalne izrade, preciznost u detaljima i posvećenost kvaliteti.

Transparentnost materijala i razigrana paleta boja nisu samo estetski izbor nego ključni element priče koja povezuje mediteransku senzibilnost, zanatsku tradiciju i suvremeni dizajnerski izraz.

Foto: Karlo Pavlić/Marin Galić

- Ne pratim trendove, stvaram predmete koje želimo nositi godinama, kaže dizajner. Naočale su prvi proizvod brenda koji tako izravno spaja mediteransku estetiku i zanatsku tradiciju s predmetom svakodnevne uporabe.