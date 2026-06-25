Zagrebački dizajner predstavio je novu kolekciju koja spaja suvremenu estetiku, lokalnu izradu i zanatski pristup.Ne pratim trendove nego kreiram predmete koje bih želio nositi godinama, kaže dizajner Aleksandar Šekuljica
Lito ide, mala, cvike su nužne!
Zagrebački dizajner Aleksandar Šekuljica predstavio je prvu kolekciju sunčanih naočala pod brendom LEXALEX STUDIO. Kolekcija ima 20 modela izrađenih ručno u Hrvatskoj, a inspiraciju je pronašao u estetici murano stakla - transparentni materijali i živopisna paleta boja osnovno su obilježje svakoga komada.
Šekuljica, inače poznat i po torbama i modnim dodacima, naočalama želi komunicirati ideju dugovječnog dizajna nasuprot brzoj modi. Uz istaknutu oznaku Handmade in Croatia, kolekcija naglašava vrijednost lokalne izrade, preciznost u detaljima i posvećenost kvaliteti.
Transparentnost materijala i razigrana paleta boja nisu samo estetski izbor nego ključni element priče koja povezuje mediteransku senzibilnost, zanatsku tradiciju i suvremeni dizajnerski izraz.
- Ne pratim trendove, stvaram predmete koje želimo nositi godinama, kaže dizajner. Naočale su prvi proizvod brenda koji tako izravno spaja mediteransku estetiku i zanatsku tradiciju s predmetom svakodnevne uporabe.
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