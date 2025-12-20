Ljepoti Sandre Bagarić se divimo, sada je otkrila kako održava mladolik izgled

Kako nam je stigla zima, tako svojoj koži želimo pružiti što više njege i 'utjehe' nakon što smo ju izložili oštrim vremenskim uvjetima, od hladnoće preko vjetra pa sve do kiše i snijega te suhoći zraka grijanog prostora. Iako nam u tome mogu pomoći razni proizvodi, sve se više okrećemo onima prirodnog porijekla koji, ne samo da dubinski njeguju našu kožu i daju joj ono najbolje, već nam i u potpunosti otklanjaju brigu o tome jesmo li na kožu nanijeli neke potencijalno štetne sastojke.

Jedan od brendova s kojim takvih briga nećemo imati je kanadski Scentuals koji za svoje kreme, losione, serume i druge proizvode, koristi isključivo prirodne sastojke. Scentuals je već neko vrijeme dostupan i na našem tržištu, a njegova je ambasadorica operna diva Sandra Bagarić koja svojim načinom života zagovara iste vrijednosti kao ovaj brend što možemo vidjeti i po njenom potpuno prirodnom i njegovanom izgledu. Koje su to vrijednosti, kako izgledaju Sandrini rituali njege i brige o sebi te još puno toga, saznali smo u razgovoru s njom.

Foto: promo

Što za Vas osobno znači ritual njege i kako ga uklapate u svoj svakodnevni tempo?

Zahvaljujem majci prirodi i dobroj genetici na dobroj ambalaži, kvaliteti kože i kose, živim zdravo, svoju ljepotu hranim iznutra kvalitetnim namirnicama, duhovna hrana te intelektualno ulaganje daju nam aureolu koja dobroj ambalaži daje sjaj. Ja i dan danas hranim svoju znatiželju, svakodnevno učim, istražujem i veselim se te nastojim održati sebe intelektualno, moralno i fizički u formi.

Kako se Vaša rutina njege mijenjala kroz godine i koji korak smatrate najvažnijim?

30 godina rada u teatru, teatarska šminka, maske, perike… Uvijek kvalitetan izbor preparata, nikada u krevet sa šminkom, dobra hidracija kože, boravak na zraku, izlaganje suncu i prirodnom D vitaminu, kretanje… Oduvijek sam voljela prirodne preparate i nikada nisam eksperimentirala s trendovskim nametanjima.

Postoji li neki beauty savjet koji ste dobili davno, a i danas ga se držite?

Privatno – “manje je više”, scena i uloge imaju svoje zahtjevnosti. Čista i uredna frizura te lijepa i njegovana kosa su adut svake žene. Uskoro na tržište dolaze Scentuals prirodni šamponi i regeneratori očaravajućih mirisa nakon kojih je kosa podatna, sjajna i meka, moja cijela obitelj ih koristi. Imala sam sreću isprobati ih prva i zaista od srca preporučujem!

Foto: promo

Koji su Vaši nezaobilazni Scentuals proizvodi bez kojih ne možete započeti ili završiti dan?

Scentuals C vitamin koristim svakodnevno, navečer, u kombinaciji s Rosehip uljem. Oduvijek sam bila uljni tip, iako imam normalnu kožu. Zimi od centralnog grijanja osjećam da mi je koža suhlja, premda imam normalnu kožu, zimi koristim puno više ulja. Scentuals ima prirodna ulja i serume: Argan za njegu kose, Rosehip ulje divljeg šipka za lice, vitamin C serum (najbolji na svijetu, a probala sam mnoge preparate protiv pigmentacije ). Scentuals Restorative obnavljajući serum koristim cijelu godinu. I da, vrlo bitno, smijeh kao gimnastika lica obavezan je kroz sva godišnja doba.

Što Vas je privuklo brendu Scentuals i zašto ste odlučili postati njihova ambasadorica?

Moj moto je da ne stavljam na sebe ono što ne mogu u sebe… To ne znači da jedem kozmetiku, ali testiram kreme okusom. Scentuals preparati su od 100% prirodnih sastojaka te sam im poklonila svoje povjerenje. Moja baka Ružica me je naučila da sve što unosim u sebe mogu staviti i na sebe... Ako bi pojela bananu, namazala bi se korom banane, isto je bilo i s marelicama, breskvama, grožđem, medom... Kao dijete sam to gledala te kroz život usvojila te i sama sam znala raditi peelinge, tinkture, ulja... U dućanima gdje kupujem kreme prodavačice već znaju i smiju se uvijek jer znaju da ja kreme testiram i okusom tako da ih liznem i ako su kiselkaste, gorkaste ili mi okusom ne pašu jer sadrže kemiju, ne dolaze u obzir.

Kako biste opisali filozofiju Scentualsa i što Vas u njoj najviše inspirira?

Scentuals Natural & Organic Skin Care osnovala je Mai Mowrey u Vancouveru. Već 30 godina proizvode 100% prirodne preparate vrhunske kvalitete za cijelu obitelj. Ove godine sam dobila nekoliko ponuda da budem zaštitno lice kozmetičkog brenda. Dočekala sam da se moja životna filozofija prirodne njege prepozna sa brendom Scentuals koji žive tu priču. Pronašla sam se u kvaliteti i proizvodnji Scentuals preparata te svojim životnim stilom mogu dostojno promovirati Scentuals preparate za njegu lica i tijela . Oduvijek na prvo mjesto stavljam prirodnost, autentičnost te se jako dobro osjećam u svom tijelu i poštujem prirodu i sklad te mislim da i Scentuals svoju priču gradi na istom putu.

Foto: promo

Koji Scentuals proizvod Vam je najdraži i zašto?

Ako baš moram izdvojiti onda je to Scentuals Restorative uljni serum. Umanjuje bore, fine linije i tragove umora, zaglađuje kožu i vraća koži prirodni sjaj. Zimi volim pjenušave kupke, losioni za tijelo na bazi ružmarina i agruma djeluju i kao aroma-terapija. Uvijek imam osjećaj da dobrim tuširanjem sperem sa sebe energije nakupljene tog dana te da me mirisna pidžama i posteljina u potpunosti resetiraju.

Smatrate li da proizvodi za njegu mogu imati emocionalni ili opuštajući učinak?

Olfaktorni sam tip, mirisi mi bude sjećanja, vraćaju me u prošlost, ovisnik sam o mirisu ruže, dragi su mi agrumi, miris smokve, zemljani tonovi, sandalovina...

Operni i operetni svijet je pun inspirativnih ženskih heroina koje su svoju ljepotu naglašavale melodijama dramatičnosti i melodramatičnosti, koketnost, lepršavost te lirike koja tjera na propitkivanje, bogatstvo harmonije, ritmova i kontrapunkta s čestim modulacijama, sklonim nama ženama te sudbonosnim živućim pauzama velikih dinamičkih raspona. Zahvalna sam svim svojim ženskim ulogama koje sam interpretirala na sceni jer sam od njih učila i one su me oblikovale u to što sam sada. Bezvremenska ljepota je kada žena zakorači u prostoriju i ispuni prostor svojom osobnošću.

Foto: promo

Imate li savjet za žene koje žele uvesti kvalitetniju rutinu njege, ali ne znaju odakle početi?

Posvetite vrijeme sebi, budite realne u očekivanjima, nagradite sebe i uživajte u prirodnoj njezi, hranite svoju dušu, emocije, intelekt, tjelesnu kondiciju, oboružajte se osmijehom i budite svaki dan najbolja verzija sebe.

Što je, prema Vašem iskustvu, najpodcjenjeniji korak u njezi kože?

Ja volim svojoj koži dati da diše… Ne konzumiram nikakve invazivne tretmane. Kad kod možete, umijte se hladnom vodom.

Mislite li da je važnije educirati ljude o sastojcima ili o pravilnim navikama njege?

Svatko od nas ima svoje prioritete i kriterije, ja smatram da je sve vrlo jednostavno i logično, opet naglašavam, ja imam izrazito kvalitetnu kožu te nikada nisam trebala stručne savjete i mogu si dopustiti luksuz prirodnosti i ležernosti.

Foto: privatna arhiva

Koja bi bila Vaša poruka ženama koje žele uložiti više vremena u brigu o sebi?

"U zdravom tijelu zdrav duh!" Ta uzrečica u najboljoj mjeri ocrtava i moj životni moto, kao i ona "Ja ljubim...", kao i mnogi mudri motivirajući citati i misli. I da, mislim da čovjek mora paziti što sluša, što misli, što izgovara, što jede. A ima i ona "ljepota je u oku promatrača". Također, treba nam i puno smijeha, ponekad se izrugati životu, hodanje 15-ak kilometara dnevno po šumskim stazama, pjesma koja je svakodnevno u mojem životu, i da - život je lijep!