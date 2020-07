Ljepotica hortenzija: Svi je žele imati na stolu, vrtu ili vjenčanju

Većina hortenzija ima svoj jedinstveni potpis: sitne grozdove, plodne cvjetove okružene zelenim listovima. No, postoje razne vrste u raznim bojama, pa možete birati koje vam više odgovaraju

<p>Tipični cvijet hortenzije može biti ili u obliku spljoštene trake ili u obliku korneta, a oboje imaju sterilne cvjetove koji privlače pažnju potencijalnim oprašivačima'. Poznate 'mophead' hortenzije su uglavnom od velikog, zaobljenog ili konusnog klastera izraženih, sterilnih cvjetanja, no postoje i razne druge vrste. Strastveni vrtlar i pisac <b>Daniel J. Hinkley</b> opisao je neke vrste hortenzija i dao savjete kako o njima brinuti.</p><h2>Manja hortenzija u plavoj ili ružičastoj boji</h2><p>- Na prvi pogled, možete lako zamijeniti Hydrangea serratu, planinsku hortenziju, za smanjenu macrophylla- klasičnu hortenziju s velikim lišćem - ali s cvjetovima u obliku čipke -tvrdi Hinkley.</p><p>- Za malo, djelomično zasjenjeno dvorište, ne možete biti bolji izbor - rekao je gospodin Hinkley, koji serrate od četiri metra opisuje kao odvažne. U Japanu, one imaju kultni status - postoje doslovno stotine kultivara. Ovdje ih se nudi daleko manje, ali rasadnici i vrtlari dolaze cijeniti njihovu ljepotu i otpornost.</p><p>- Serrate su puno otpornije na hladnoću od macrophylla - rekao je <strong>Adam Wheeler</strong>, hortikulturni menadžer i dugogodišnji uzgajatelj neobičnih biljaka. One prolistaju kasnije, pa tako izbjegnu oštećenja kasnog mraza koji često nagrize krupne listove. Poput macrophylla i serrati mogu cvjetati u plavoj ili ružičastoj, ovisno o tome je li tlo više kiselo (nizak pH) ili alkalno (visoki pH).</p><h2>Baršunasto ljubičasta hortenzija</h2><p>Prva hortenzija ljubičaste boje u američkim vrtovima bila je ona koju je Hinkley donio iz Kine 2006. godine. Poput mnogih biljaka ljubičastih cvjetova, boja im izblijedi na ljetnim vrućinama.</p><p>- Gornja strana lista izblijedi u smeđe-zlatnu boju, a donja strana ostaje ljubičasta u jesen - rekao je Hinkley. Pa kad lišće padne, nastane tepih u dvije boje.</p><p>- Obožavam cvijeće hortenzije, ali pokušajte pronaći one s velikim lišćem kako biste ih upotpunili - rekao je Wheeler. Hydrangea aspera je još jedna fenomenalna biljka na koju ljudi zaboravljaju. Izgleda zaista bajkovito s obzirom na sitne cvjetove koji ju krase.</p><h2>Još neke vrste...</h2><p>Postoji više vrsta od sveprisutne klasične Annabelle. Ako smatrate da nijanse ružičaste izgledaju privlačno, tvrdi Hinkley, razmislite o uzgoju vrsti <strong>Thomasa G. Ranneya</strong>, profesora odjela za hortikulturne znanosti na Državnom sveučilištu u Sjevernoj Karolini. Nagrađivane sorte dr. Ranneya uključuju Incrediball Blush i jarko obojenu Invincibelle Ruby, proizveden u rasadniku Spring Meadow.</p><p>Podvrsta nazvana radiata, s blistavim, svijetlo-bijelim donjim listovima, još je jedan od favorita Hinkleyja i Wheelera. Imaju plodnije cvjetove, pa ih oprašivači više preferiraju. Još jedna prednost je to što pod noćnim svijetlima izgledaju dramatičnije.</p><h2>Imate mjesta za veću hortenziju?</h2><p>Hinkley želi staviti naglasak i na paniculata hortenzije koje su u obliku piramide, a posebno su mu drage i sorte 'lacecap' kao što su Unique i Tardiva.</p><p><br/> <br/> Ovo je jedna od gracioznijih sorti koje su toliko visoke da im se cvijeće uzdiže iznad vrta. Kao i kod arborescens hortenzije, obrezivanje je jednostavno, odnosno ne morate rezati cvjetne pupove u kasnu zimu ili rano proljeće. Odrežite ih koliko god želite, piše <a href="https://www.nytimes.com/2020/07/01/realestate/how-to-grow-hydrangea-uncommon-varieties.html" target="_blank">The New York Times</a>.</p>