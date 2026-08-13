Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
savjeti za sigurnost PLUS+

Ljetna tjelovježba: Na SUP-u se vesla za jače trbušne mišiće

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 4 min
Ljetna tjelovježba: Na SUP-u se vesla za jače trbušne mišiće
Foto: 123RF
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Goran Smirčić, jedini licencirani instruktor SUP-anja u Hrvatskoj, ističe savjete za sigurno SUP-anje za sportaša i kupače oko njega

Admiral

Sve je više ljudi u svijetu, pa i na našoj obali, koji se rekreativno bave stand up paddlingom (SUP), odnosno surfanjem na dasci na kojoj se stoji. Većina njih tim se sportom bavi tako da dasku unajme na plaži, bez posebnog znanja o pravilima sigurnosti za veslača, kao i za kupače oko njega. Zato je važno na to upozoravati, kaže Goran Smirčić, jedini licencirani instruktor stand up paddlinga u Hrvatskoj, s licencijom ASI-ja, najveće međunarodne akademije za surfere, te osnivač prve SUP akademije u Hrvatskoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo gdje u svijetu žene imaju najveće grudi i gdje su Hrvatice
'BUJNA LISTA'

Evo gdje u svijetu žene imaju najveće grudi i gdje su Hrvatice

Hrvatska je također na ovoj 'bujnoj listi' zemalja sa ženama s najvećim grudima na svijetu - provjerite kako stojimo i tko je ispred, odnosno iza nas
FOTO 15 frizura koje postaruju i 15 frizura koje vas pomlađuju
FRIZUROM DO MLADENAČKOG SJAJA

FOTO 15 frizura koje postaruju i 15 frizura koje vas pomlađuju

Frizura može značajno utjecati na to kako nas drugi doživljavaju, ali i kako se sami osjećamo. Pravi izbor može podići naš izgled, istaknuti crte lica i učiniti nas vizualno mlađima i svježijima. Neke frizure pak mogu dodati godine i stvoriti dojam umora
Šampioni rasprave: Ovi znakovi Zodijaka se najbolje svađaju
UVIJEK POBJEĐUJU

Šampioni rasprave: Ovi znakovi Zodijaka se najbolje svađaju

Astrolozi navode da, ukoliko se nađete usred svađe s nekim od zračnih horoskopskih znakova, sigurno nećete dobiti bitku. Takvim je znakovima pobjeda zajamčena baš svaki put

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026