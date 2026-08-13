Ljetna tjelovježba: Na SUP-u se vesla za jače trbušne mišiće

Sve je više ljudi u svijetu, pa i na našoj obali, koji se rekreativno bave stand up paddlingom (SUP), odnosno surfanjem na dasci na kojoj se stoji. Većina njih tim se sportom bavi tako da dasku unajme na plaži, bez posebnog znanja o pravilima sigurnosti za veslača, kao i za kupače oko njega. Zato je važno na to upozoravati, kaže Goran Smirčić, jedini licencirani instruktor stand up paddlinga u Hrvatskoj, s licencijom ASI-ja, najveće međunarodne akademije za surfere, te osnivač prve SUP akademije u Hrvatskoj.