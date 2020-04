Ljetni trend: 'Bakini' kupaći kostimi inspirirani pedesetima

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Retro spavaćica s volanima: Ležerne cure imaju novi trend

Trendovi s plaža u godinama s polovice prošloga stoljeća bili su mnogo drugačiji nego danas, no kako se trendovi stalno vraćaju, a jedan od velikih povrataka nedavno je imao i jednodijelni badić, uskoro nam stiže "bakin" model. Badić koji ima dva dijela, no gaćice izgledaju više kao hlačice, plus grudnjak koji nije izuzetno dekoltiran, trend je za ovo ljeto, objavio je Whowhatwear.

Jednostavno ih je nositi, ništa ne pada te su praktični i kao kombinacija uz kaftan ili neki drugi lepršavi komad. Hlačice-gaće imaju visoko krojeni struk te prekrivaju trbuh, dok je grudnjak također poveći i praktičan za sve veličine košarica.

Boje su raznolike, a na tom kroju očiti su i razni motivi koji simboliziraju ljeto.

Nove kreacije inspirirane su i svijetom sporta, pa razni neopreni i slični nepropusni materijali, poput onih za surfanje, također ulaze u ovaj stilski film. S druge strane, grudnjak je ponekad ženstven i ima slatku mašnu na sredini, a na gaćicama se zna pojaviti i remen, koji evocira retro stilove iz starih James Bond filmova.

Retromanija koja drma svijet mode posljednjih godina dovela je na modnu tapetu i starinske badiće, pa se možete inspirirati i stylingom baka i mama, koje su na plažu uglavnom odijevale nešto čednije krojeve.

Iako, danas su materijali više rastezljivi i moderniji te dolaze u raznim zanimljivim kombinacijama koje su idealne i kao dnevni outfit dok boravimo na moru. Odlazak na kavu na rivi stilski će zaokružiti lepršava haljina ili traper hlačice koje pašu uz grudnjak s mašnom.

Slatke kombinacije uključuju i fora majice koje služe kao tunike, ispod kojih se nazire visoko krojeni badić, a ste skupa zaokružit će ogroman šešir, još jedan retro detalj koji u potpunosti zaklanja lice od sunca.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Retro spavaćica s volanima: Ležerne cure imaju novi trend

POGLEDAJTE VIDEO Robert Knjaz: #ZAJEDNO24SATA