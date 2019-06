Ljeto je opasno za stopala: Evo kako izbjeći gljivice, rane, upale

Odabir adekvatne obuće za aktivnosti i godišnje doba vrlo je važan. Dolaskom ljepšeg vremena više ljudi boravi na otvorenom i bavi se planinarenjem ili sportskim aktivnostima.

- Treba paziti na kvalitetu i stabilnost obuće te obratiti pažnju na to da je noga što zaštićenija, a istovremeno da biramo što prozračniju obuću kako bi znoj mogao hlapiti. Naime, vlaga i toplina pogoduju rastu gljivica, a tijekom ljetnih mjeseci u određenom tipu obuće temperatura se penje i do 50 stupnjeva - objašnjava dr. med. Vesna Lamer, dermatovenerologinja iz privatne ordinacije Dermatologija Dubrava doo.

Ističe kako su uz otvoreniju obuću moguće i traume stopala.

- U ljetnoj obući često prsti nisu zaštićeni pa padne kamenčić ili se ogrebemo hodajući, tako da treba uzeti u obzir i mogućnost češćih malih ozljeda - objasnila je dodajući kako takve ozljede treba očistiti, dezinficirati i zaštititi flasterom kako se rana ne bi dodatno prljala u hodu. Kako bi koža stopala ostala nježna i zdrava, posebno na nju moraju paziti stariji ljudi, dijabetičari i oni koji imaju deformacije prstiju.

- Ako prsti neprirodno stoje, tijekom hodanja stvara se trenje zbog kojeg se pojavljuju učestalije upale kože. Kako bi se to izbjeglo, treba više pažnje posvetiti higijeni. Stopala ljeti peremo više i češće, najmanje dvaput na dan. Razlog nije samo osvježenje od vrućina, nego i zato što se zaprljaju tijekom hodanja. Treba izabrati blage sapune koji čuvaju kožnu barijeru i da ne skinu zaštitne masnoće te da ne mijenjaju kiselost kože ni bakteriološki mikrobiom na koži - nastavila je dr. Lamer.

- Neki ljudi misle da se baš moraju prati sapunom, no to nije točno. Često ljudima s atopijskom i kontaktnim dermatitisom kad se peru više od jedanput na dan kažem da se za drugo pranje mogu samo dobro protrljati u vodi mehanički. Nakon pranja treba nanijeti zaštitnu kremu. Poželjno je odabrati kremu koja je hidratantna kako bi hranila kožu, a izbjegavati one masne kreme jer će se sklizati u obući. Proizvodi koji sadrže ureu hidratiziraju ispucale pete, ali i općenito kožu koja je ljeti sklonija pucanju i isušivanju. Ako je koža unatoč kremama previše suha, preporuka je ipak masnije kreme nanijeti prije spavanja i ostaviti da djeluje na stopalima tijekom noći - upozorila je dr. Lamer ističući kako posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti od UV zračenja. Adekvatna zaštitna krema je ona koja sadrži faktor 50 ili više.

- Gornji dio stopala se zove dorzum i upravo na njega UV zračenje pada pod pravim kutem i najjače je. Zato je važno zaštiti ga kremom za sunčanje. Dodatno, jako je važno tijekom ljetnih mjeseci paziti na pravilno rezanje noktiju. Nokat treba rezati ravno, a ne zaobljeno - upozorila je pojašnjavajući kako su zbog krivog rezanja češće ozljede nokta.

- Tijekom ljeta imamo više pacijenata koji dolaze nakon planinarenja. Ako je obuća slabije kvalitete i ne zadržava mikroklizanje, a nokat je odrezan oblo, onda sva težina tijela ostaje na samo jednoj točki nokta. Nokat puca, a javlja se i točkasto krvarenje. Zato nokte treba rezati ravno. Kod žena također treba paziti i na lak za nokte. Mnoge će na lak koji je ogreben ili istrošen samo nanijeti novi sloj, no na taj način nokat ne dobije dovoljno hranjivih tvari. Bilo bi bolje ogrebeni lak u cijelosti skinuti, ostaviti nokat nekoliko dana bez laka, a onda nanijeti novi - savjetuje dr. Lamer. Kazala je i kako radi prevencije gljivica ljudi mogu na ploču nokta nanositi ulje čajevca kao prirodni preparat koji pomaže.