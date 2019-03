Ljigava delicija: Plaćaju 23.000 kuna da jedu morske krastavce

Morski krastavci su jako skupa delicija u Kini i Japanu, iako se mnogi ljudi u drugim dijelovima svijeta užasavaju pomisli da u usta stave to stvorenje bez udova i očiju, samo sa ustima i anusom te hrpom unutarnjih organa. No, cijena za kilogram te 'delicije' penje se do vrtoglavih 3500 dolara (oko 23.000 kuna).

Ali, da sada ne bi vidjeli svoju priliku za veliku zaradu pa krenuli u morske dubine Jadrana, morate znati da na svijetu postoji oko 1250 različitih vrsti ovih stvorenja, a ona vrlo tražena u jugoistočnoj Aziji su japanski morski krastavci, to su najskuplji morski krastavci na svijetu. Tamo je to poslastica prepuna proteina koja se daruje u posebnim prilikama i jede polako.

Iako, i ostale daleko manje vrijedne vrste su tražena roba u azijskim zemljama, pa čak i one koje žive u Jadranu. Cijene jako variraju. Na primjer, neke vrste sušenih morskih krastavaca, kakvi se mogu naći u našem moru, prodaju se po cijeni od 100 dolara (oko 660 kuna) po kilogramu.

Potražnja za japanskim morskim krastavcima naglo je narasla 80-ih godina. Porast broja građana srednje klase u Kini otvorila je mnogima ta vrata - napokon su došli u situaciju da si taj luksuz mogu priuštiti.

Morski krastavci se tamo najčešće suše i pakiraju u pomno ukrašene kutijice. Što je životinja veća i deblja, cijena po kilogramu joj raste. Okus je u ovoj priči manje bitan. Osim što je njihova konzumacija popularna i stvar je prestiža, u Kini se vjeruje da ove životinje sadrže tvari koje su odlične za liječenje artritisa, smanjivanje krvnih ugrušaka, pomoć kod nekih oblika raka...

Njihova popularnost rezultirala je masovnim izlovom

Od 1996. do 2011. godine broj zemalja koje izvoze morske krastavce popeo se sa 35 na 83. Na primjer, ronioci su u Yucatanu u Meksiku zabilježili pad broja ovih stvorenja za zabrinjavajućih 95 posto, i to samo između 2012. i 2014. godine.

To je još jedan razlog zašto je morskim krastavcima cijena sve veća - jer ih je sve manje na tržištu. Osim toga, da bi postigli tržišnu veličinu potrebno im je dvije do šest godina.

Stručnjaci spas vide u kontroliranom uzgoju, a neki poduzetnici u Kini već uzgajaju upravo ove najskuplje, japanske morske krastavce, prenosi Business Insider.