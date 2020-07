Ne romantizirajte bivšu vezu, može biti štetno

Kad se dogodi nešto takvo, često smo skloni romantizirati sjećanja i zamišljati bivšu vezu onakvom kakva nikad nije bila, zato je dobro podsjetiti se na razloge predanosti sadašnjem partneru

<p>Koliko ste puta u razgovoru s prijateljicama čuli ovakvu rečenicu: 'Naletjela sam na momka u kojeg sam bila zaljubljena kad mi je bilo 20 godina i ponovo su me preplavili osjećaji', ili možda isti osjećaj doživjeli i sami? Odjednom se dogodi da sada možete razumjeti stvari koje vam nisu bile jasne prije 20 godina i imate osjećaj da biste danas uspjeli. No, sad ste sretno udani i imate troje djece, piše spisateljica <strong>Marie-Noël Florant,</strong> kojoj je prijateljica nedavno izgovorila takvu rečenicu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako razlikovati zaljubljenost, prijateljstvo, simpatiju... </p><p>- Rekla je da su tu mladenačku vezu omele okolnosti koje tada nisu znali prevladati. Susret je moju prijateljicu <strong>Leah</strong> vratio u prošlost i činilo joj se da je još uvijek sve moguće. Povratak u raj ljubavnika, romantičan koliko god želite. Bilo je to kao da je izbrisano 20 godina u kojima je izgradila brak i obitelj za koju je jako vezana - piše autorica na portalu <a href="https://aleteia.org/cp1/2020/07/07/why-dwelling-on-a-past-love-can-be-dangerous-for-your-marriage/">Aleteia.</a> </p><p>- O tome je čak razgovarala sa suprugom, ali oprezno i bez strasti koja ju je nosila kad je to pričala meni. Ona i suprug oboje su zaposleni i kad su kod kuće dijele obaveze oko vođenja domaćinstva, školovanja djece, planiranja godišnjih odmora i slično i zapravo je u njihovom odnosu zavladala velika rutina. Rekla bih čak i dosada - dodaje Marie-Noel.</p><p>Oboje su pomalo iscrpljeni, pa i razočarani zbog svakodnevnih ograničenja: teško je pomiriti ulogu dobrog supružnika, odgovornog roditelja, osobe koja teži profesionalnom uspjehu i po potrebi biti pri ruci prijateljima.</p><p>- U takvoj je situaciji jednostavno početi sanjati da će s nekim drugim - posebno onom prvom pravom ljubavi koja nije uspjela - život biti smisleniji, radosniji i strastveniji. Mogli bismo reći da ljudi misle da će tako ponovo probuditi mladost - kaže autorica. No, dodaje kako je to život u svijetu mašte, u kojem zamišljamo odnose koji nikada zapravo nisu bili jednostavni, tako divni i nevini. </p><p>- Sjećanje nam se javlja na način kako bismo htjeli zapamtiti neke stvari. Dodajemo detalje kojih nije bilo i miješamo istinu o tome što se stvarno dogodilo, a da toga često nismo svjesni. Počinjemo žaliti, a da je krajnje upitno ima li uopće temelja za tako nešto - ističe Marie-Noel. </p><p>Da bismo to prebrodili, moramo se vratiti u perspektivu predanosti koja nas veže za supružnika i obitelj, umjesto da se vraćamo na sjećanja o prethodnoj ljubavi koja se nije oživotvorila i prema kojoj nemamo nikakvih obaveza. Na taj način moguće je nadići oživljavanje prošlih emocija, koje mogu biti vrlo štetne za sadašnju vezu, kaže autorica. </p>