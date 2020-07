Ljubav za cijeli život: Ovi parovi su dokaz da tako nešto postoji

Pronaći ljubav svog života nije jednostavno. Sve se više ljudi pita je li moguće s jednom osobom ostati do kraja života. Ovi parovi su pravi dokaz da dugovječna ljubav postoji

<p>Ljubav, ispunjenje i posvećenost su tri ključna čimbenika za dužu vezu. Međutim, svi su odnosi različiti i trebate dobro razumjeti partnera kako biste svoju možda srednjoškolsku ljubav pretvorili u vječni brak.</p><p>Ovo je zbirka od 20 parova koji su svoju ljubav pretvorili u vječni brak, piše <a href="https://brightside.me/wonder-people/20-couples-who-carried-their-love-through-life-798161/?utm_source=fb_brightside&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_bri" target="_blank">Bright Side</a>.</p><p>1. Ovaj par je 20 godina skupa. Imaju troje djece</p><p>2. Brak koji je trajao 77 godina</p><p>3. Najbolji prijatelji su već 15 godina, a uskoro postaju muž i žena</p><p>4. U vezi su bili devet mjeseci, rastali se i ostali prijatelji. 13 godina poslije, oboje su shvatili da njihova ljubav nikad nije izumrla</p><p>5. Ovaj par slavi 13 godina otkad su zajedno</p><p>6. Ovaj par je u braku 17 godina, a zajedno su već 34 godine</p><p>7. Od prijatelja iz djetinjstva do sretne obitelji </p><p>8. Zajedno su pola stoljeća, a nedavno su obnovili svoje zavjete</p><p>9. Ove i Karen, službeno su u braku 65 godina, a zajedno su 69 godina</p><p>10. Ovi roditelji su nedavno proslavi 37 godina zajedništva</p><p>11. On i njegova supruga su zajedno od ’99</p><p>12. Upoznali su se s 12 godina, a vjenčali s 21. U braku su 12 godina</p><p>13. Fotografija iz 1997. i 2019. godine</p><p>14. Zajedno su više od 25 godina</p><p>15. Nakon 71 godinu braka, supruga mu je umrla. On je rekao: 'Pa, dobro sam je upoznao.'</p><p> </p><p> </p>