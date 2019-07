Ljubavni savjeti iz 70-ih: Curu pokušajte poljubiti, ali ne naglo

Za većinu mladića djevojke predstavljaju zagonetku. Teško im je shvatiti njihovo ponašanje i postupke. Otud i velik broj knjiga koje su posvećene problemu ženske psihe. Jednu od njih odabrali smo za mladiće u adolescentskoj dobi. To je knjiga ‘Što mladić želi znati o djevojci’ Helge Peterman, pisao je 1973. godine erotski časopis Adam i Eva.

Mladim muškarcima savjetovalo se da poljube djevojku nakon izlaska. Ako se tijekom poljupca pripila uz njega, dokaz je da je uzbuđena.

Prema savjetima iz sedamdesetih, nakon poljupca djevojka će zaključiti da momak nije ravnodušan, ali ako dozna da se on svake večeri ljubi s drugom, postat će neljubazna i vrlo često ljubomorna. Većini mladih djevojaka poljubac predstavlja ispunjenje njezinih želja i ozbiljno ga shvaćaju.

Neke djevojke žive u stalnom sukobu sa svojim osjećanjima. Pate od malodušnosti, sumnjaju u svoj šarm i sposobnost da privuku mladića, pogotovo ako je on nikad nije pokušao poljubiti, mada su često zajedno. Ipak, one ne žele da partner stekne dojam da ih je lako osvojiti. Zato se drže kruto, zrače hladnoćom i nehotice stvaraju nevidljivu prepreku koja u suštini ne postoji.

Zato bi mladić trebao pokušati s poljupcem, ali ne i prenagliti.

Kad, kako i na kome mjestu, treba odlučiti sam. Ponekad se isplati igrati na iznenađenje jer se ljubavna strategija i taktika samo unekoliko razlikuje od ratne, piše časopis Adam i Eva.

No to ne znači da će je uspjeti poljubiti. Djevojka bi ga mogla ošamariti ili jednostavno odgurnuti i pobjeći. To je jedna od mogućnosti, ali to nije znak da je ravnodušna prema njemu.

Ako nakloni glavu i zatvori oči, rizik je mnogo manji. Ponekad se djevojke i uplaše poljupca pa im se tijelo ukoči. No može se dogoditi i da samo nagnu glavu, briznu u plač ili ogrebu partnera.

Djevojke mogu biti realne i vrlo razborite, a ipak divlje odlučne da ne popuste pred navaljivanjem. Kad dođe do razgovora o seksu, djevojka je “jednostavno bolesna”. Grozi se same pomisli na te, kako su ih tada nazivale, “prljavštine”. Nisu pomagale molbe, uvjeravanja ni dokazivanja da je fizička ljubav normalna. Prema knjizi, za njih je ljubav bila nešto uzvišeno, a pomisao na seks prljava.

Mladići su na mukama i ljute se na njihove “budalaštine”, a pametnije bi bilo da imaju više strpljenja. No ako je voli, razumjet će da ona još nije sazrela i da je ne treba požurivati. S vremenom će shvatiti da osim romantičnih šetnji i poljubaca postoji i nešto drugo i bit će spremna za prisnije odnose.

Tad se smatralo da na njezin odnos s muškarcem ovise odnosi u obitelji. Žensko dijete kojem su roditelji uskratili nježnost lakše će se upustiti u avanturu. Osobito ako njezin otac krije osjećaje te je hladan i strog. Predat će se prvome mladiću na kojeg naiđe, ne razmišljajući mnogo o posljedicama.