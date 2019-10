Ljubavnik mora dati 5 milijuna kuna jer mu je 'ukrao suprugu'

Kevin Howard, prevareni muškarac iz Sjeverne Karoline u SAD-u, tužio je ljubavnika da mu je uništio brak i tražio odštetu. Nevjerojatno, ali istinito, sud je presudio u njegovu korist te mu ljubavnik njegove sad bivše žene treba isplatiti malo bogatstvo - 750.000 dolara, što je nešto više od pet milijuna kuna.

Njegov slučaj 'otuđenja naklonosti' veže se za zakon koji postoji u svega nekoliko država SAD-a, a po kojemu je u ovakvim situacijama moguće dobiti odštetu. Kevin je, naime, suca uvjerio da mu je tuženi namjerno ometao brak, a sud ga je proglasio krivim uz obrazloženje 'da mu je ukrao suprugu ispred nosa, i to u njegovom vlastitom domu'.

- Bio je to njezin kolega s posla. Večerao je s nama nekoliko puta, provodili smo vrijeme zajedno, mislio sam da nam je to prijatelj - ispričao je Kevin novinarima i dodao da mu je nešto bilo sumnjivo kada je supruga jednog dana kao iz vedra neba zatražila razvod. Angažirao je privatnog detektiva i ubrzo je sve postalo jasno.

Kaže da se ovdje ne radi o novcu, nego o njegovim povrijeđenim osjećajima prema svetosti braka. On je u braku sa tom ženom bio 12 godina.

Tijekom suđenja morao je dokazivati da im je brak bio sretan prije nego se takozvani prijatelj umiješao u njega. Kevin tvrdi da je upravo to njegovo uplitanje razlog zašto se na kraju razveo od žene i zašto je njihov brak propao.

Zakon po kojemu je sudac presudio u Kevinovu korist korijene vuče iz Engleske, iz doba kada se smatralo da su žene vlasništvo muškarca. Ako je netko otuđio nečiju ženu, to je morao i dobro platiti. Mnoge države su ukinule ovaj zakon, no on i dalje postoji na Havajima, u Mississippiju, Novom Meksiku, Južnoj Dakoti, Utahu i u Sjevernoj Karolini, prenosi Daily Mail.

