Ljudi ne izlaze: Zbog korone u krizi kinesko tržište luksuza

Pauline Brown, bivša direktorica kuće Louis Vuitton Moët Henessy istaknula je da luksuzne brendove uskoro očekuje katastrofa.

- Prodaja glavnoj klijenteli luksuznih brendova izuzetno pada i očekuju ih veliki problemi - istaknula je Brown za Yahoo Finance.

Kinezi su posljednjih godina postali najveći obožavatelji luksuznih brendova, skupih torbi i svega ostalog što dolazi u paketu s ekskluzivnim modnim markama. Prošle godine zaslužni za 35 % prodaje luksuznih proizvoda na globalnom tržištu, a rast je bio čak 90 %.

Foto: Reuters

Korona viru utjecao je ne samo na činjenicu da ljudi više ne obilaze dućane i nemaju volje, već je i radno vrijeme samih poslovnica skraćeno te su otkazane neke modne revije.

LVMH je objavio pad prodaje od 40% u posljednjem kvartalu u Kini te su već zatvorili nekoliko tamošnjih poslovnica.

Kering, kompanija koja među ostalima u vlasništvu ima i Gucci, objavila je snažan pad prodaje u izvješću za veljaču.

Ranije ovaj mjesec Burberry je objavio kako će ova godina biti kritična za prodaju i to ne samo za kinesko tržište.

Foto: Reuters/Pixsell

- Problem s tržištem luksuza je činjenica da je ono vrlo fragilno. Ako ne ostvariš prodaju ovaj mjesec, nećeš je nadoknaditi sljedeći. To je psihološka kupnja, a ne stvarna potreba, a ljudi se trenutno osjećaju nesigurno i sve manje kupuju. Mislim da je ovo katastrofa za doslovno svaki brend u luksuznoj niši - objasnila je Brown.

Glavni čovjek kompanije LVMH, Bernard Arnault, također je komentirao mogući scenarij.

- Ako će ovo trajati par mjeseci, to neće dugoročno poljuljati tržište luksuza. No, ako se razvuče na godinu, dvije, to je već sasvim druga priča - istaknuo je Arnault.

