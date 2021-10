To su pojedinci koji ne vole biti ukalupljeni u društvene norme i često drugima djeluju kao čudaci. Ako se kojim slučaju pokušaju prilagoditi većini da bi bili prihvaćeni - to ih samo odvede do toga da su nesretni i u životu pate.

Oni moraju biti takvi kakvi jesu kako bi se osjećali ispunjeno, i kao takve ih treba prihvatiti. Također, pojedinci koji se prepoznaju kao stare duše ne bi smjeli dozvoliti drugim ljudima ili raznim institucijama da ih sputavaju.

Ljudi sa 'starim dušama' već od malena se razlikuju od drugih:

Osjećaju potrebu za samovanjem

Oni se tad pune pozitivnom energijom i oporavljaju od svega što ih je psihički iscrpilo. To im je iznimno važno za duhovno zdravlje.

Ako im se dogodi da neko vrijeme nisu uspijevali odvojiti vrijeme samo za sebe i biti izolirani od drugih ljudi, mogu postati toliko iscrpljeni da se razbole.

Drugima njihova potreba za samoćom može djelovati čudno i često im znaju prigovarati kako nisu druželjubivi, da su sebični itd.

Imaju želju za stalnim duhovnim rastom

Duhovni rast i širenje vidika važnije im je od sreće i ugodnog života. Čak su ponekad spremni proći kroz bol, patnju i depresiju samo kako bi saznali nešto više o sebi.

Oni su skloni riziku i avanturama za koje drugi ljudi smatraju kako nisu mudra odluka. Ali, igranje na sigurno za njih je iznimno dosadno. Oni žele iskusiti život pun uspona i padova, patnje i radosti.

Krasi ih jaka intuicija

Još od mladih dana takvi ljudi imaju sposobnost dobro pročitati ljude, vrlo su intuitivni. Samo po promatranju interakcije nekog čovjeka nekoliko minuta oni će zaključiti kakvog je karaktera, kakav mu je stil života, da li laže, pokušava li manipulirati, ima li skrivene namjere, je li tužan, ima li velikih problema u životu itd.

Osjećaju kakvu energiju odašilje neki čovjek, npr. pozitivnu ili negativnu.

Oni kao da imaju softver koji im omogućava gledati okolo i preuzimati podatke o drugim dušama, njihove misli i energiju.

To je zato što su njihove duše kroz povijest puno puta bile u različitim ljudima i mnogo toga su vidjele, proživjele i naučile. Ljudi sa starim dušama češće su promatrači nego sudionici. U takvoj ulozi se osjećaju najugodnije.

Bježe od zadanih društvenih normi

Za njih je život po društvenim pravilima vrlo dosadan. Nisu skloni grupiranju kao većina ljudi, a sklonost pokazuju prema alternativnom načinu razmišljanja i življenja čime ostavljaju dojam čudaka na ostale ljude.

Zaziru od ispraznih razgovora i tračanja - to im je gubitak vremena i energije.

Cijene putovanja i odlazak u prirodu

Oni su zahvalni na malim stvarima, odlazak na neko novo mjesto ili u prirodu im znači više od materijalnih dobara.

Svjesni su kako je život prolazan i da ih hrpa kupljenih stvari neće duhovno ispuniti kao kad pobjegnu od kolotečine i negdje otputuju, prošetaju šumom, gledaju zvijezde itd, piše The Earth Child.