Logomanija je trend - evo kako je moda postala opsjednuta imenima i inicijalima brendova

Logo na odjeći i modnim dodacima simbolizira izdašan financijski okvir, on upućuje na to da je ta stvar skuplja, no ne nužno kvalitetnija od drugih. Ovaj modni moment pokreće Louis Vuitton prije oko 170 godina - polovicom 19. stoljeća osmislio je kofere koji se mogu složiti jedan na drugi te stavio vlastito ime na njih, kako bi se znalo da su baš njegovi. Visoki staleži kupovali su njegove proizvode za svoja česta putovanja. Ubrzo su Vuittona počeli kopirati drugi proizvođači prtljage, ne samo po dizajnu, već i imenu - bilo je teško spoznati koji je original.

Logo kakav poznajemo danas nastaje 1892. godine, kad je sin Georges Vuitton osmislio novi logo i imidž brenda, koji je bilo teže kopirati. Napravljen od specifičnih cvjetova i monograma LV, logotip je bio inspiriran japanskim motivom 'mon' koji je bio hit pri kraju viktorijanske ere.

Još jedan logo koji utječe na svijet mode je Chanelovo duplo C o kojemu ima nekoliko priča. Službena informacija modne kuće naglašava da je Chanel dizajnirala svoj slavni logo 1925. godine, nakon što je inspiraciju pronašla u vitraju iz kapele u Aubazineu, manastiru u kojemu je odrasla, drugi vele da su isprepletena slova C bila referenca na Coco Chanel i njezinu životnu ljubav Arthura Capela nakon što je on poginuo. Kako god nastao, logo se prvi puta pojavio na bočici parfema Number 19, a ostalo je povijest.

Sljedeći kultni logo pojavljuje se na Guccijevim kreacijama tijekom šezdesetih, kad je Aldo Gucci osmislio nešto likovno slično - dva isprepletena slova G je stavio na razne modne dodatke, od marame do remena. No, nije to još uvijek bila ta atmosfera koju uz logotip vežemo danas - ključna promjena dešava se tijekom 80-ih godina, kad svijet ulazi u ekonomsko blagostanje.

U tom trenutku, moda ima odgovor za sve stilske potrebe bogataša i onih koji se žele infiltrirati među njih iako možda nisu toliko imućni - logomanija, odjeća i modni dodaci sa zvučnim imenom. Sjetimo se samo CK brenda, promijenio je industriju traperica i donjeg rublja, uz naravno prave modele koji su bili sinonim za ljepotu i mladost.

Krajem prošlog milenija nerijetko je čitav izgled bio logo, čime on postaje motiv i dizajneri se njime igraju na likovno zanimljiv, inovativan način. Naime, ono što je počelo, kod Vuittona, kao način razlikovanja njegova artikla od tuđeg, završilo je kao logomanija, trend koji voli novac.

No, osim toga tu je još nekoliko bitnih elemenata - brend, odnosno logo koji poznajemo poručuje tradiciju, sigurnost, kvalitetu te ima priču. Posljednjih dekada u trendu su brendovi koji imaju tradiciju, nije ni čudo kad živimo doba kad stvari brzo nastaju i nestaju. Nestalnost je karakteristika ovog vremena, kao i krhkost virtualne realnosti, pa u toj atmosferi brend s tradicijom u realnom svijetu ima još veću vrijednost.

Logo i danas ponekad znači ono što je značio na samom početku kad ga je osmislio LV, a to je da je stvar kvalitetna, inovativna, trajna i posebna te da ima priču. U priči može biti i neka legenda, može biti izmišljena varijanta nekog događaja, jer logo ima moć, uz njega vežemo razne stvari.

Kičasta strana logomanije krenula je oko 2000. godine te se intenzivirala tijekom prve dekade, usred svjetske recesije. Kako je ekonomska moć slabila, tako je logo postao kitnjast, ukrašen, naglašen i na kraju pomalo vulgaran.

Relativno nedavno, prije oko 5 godina, logomanija se u punom sjaju vraća u naše modne živote. Mnogi ih nose od glave do pete, a sve skupa opet je u skladu sa svjetskim krizama koje počinju baš u to vrijeme. Ljudi kupuju brendove, jedan od najmoćnijih modnih autora danas je Demna, koji se ironično igra imenom Balenciaga. Nedavno je ime osvanulo na štitniku za zube, na modnoj reviji, baš kao i na vrećici za čips. Baš sve se može prodati, ako na to staviš pravi logo, kao da nam poručuje Demna. Modni humor i ironija provukli su pažnju svjetske publike, a slično je i s kreacijama D&G, Dior i Gucci.

Njihov je dizajn također ukrašen slovima, vidimo ih na svemu, odjeći, modnim dodacima, čak i detaljima za pse. Svijet je logo, ime je sve, važno je pokazati sklonost financijski izdašnim brendovima.

To je slika, vizija, koju svatko od nas kreira po želji. Logotipi su najizravniji, nepogrešiv i jasan način komuniciranja našeg identiteta - poveznica sa svijetom luksuza.

