Loš par: S ovim znakovima ne biste se trebali nikad spetljati

Možda ćete se na prvi pogled privući, ali vaše energije, ciljevi i potrebe u životu toliko su elementarno suprotne da dugoročno ne možete uspjeti. Provjerite koji znakovi vam nikako ne odgovaraju

<p>Svaki horoskopski znak ima atraktivne osobine ali nisu svi horoskopski znakovi kompatibilni. To ne znači da ako vi i vaš partner imate sukobljene znakove, da odustanete od svega. Shvatite to kao oprez na početku jer ne postoje čvrsta pravila o kompatibilnosti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Dakle, ako gledate potencijalnog romantičnog kandidata, možda biste trebali uzeti u obzir ono što stručni astrolozi imaju za reći o kompatibilnosti zodijaka. </p><p>No imajte na umu da to što možda izlazite s nekim nekompatibilnim horoskopskim znakom ne znači da je vaša veza osuđena na propast.</p><p>Osim toga, samo zato što postoje poteškoće između dva znaka, ne znači da to ne možete riješiti. Bez obzira koji ste znak, postoje čak i male šanse da ste na neki način kompatibilni sa svim ostalim znakovima. </p><p>Vrijeme je da saznate s kojim ste znakovima romantično nekompatibilni na temelju svog horoskopskog znaka</p><h2>1. Ovan (21. ožujka - 19. travnja)</h2><p>Najmanje kompatibilni znakovi za ljubav: Rak i Jarac</p><p>Zašto? Ovnovi su po prirodi odvažni i impulzivni, a Rakovi su više zaštitnički pa ćete se možda morati prilagoditi njihovim potrebama za mirom i tišinom. Ova dva znaka ponekad mogu biti sumnjičava. Teško je pronaći ravnotežu između Ovnove spontanosti i zone udobnosti Raka.</p><p>Jarac je jednako ambiciozan i svojeglav. To može biti motivirajuće ili možete biti osuđeni na propast. Oboje su super konkurentni što se tiče posla. Šanse da Ovan i Jarac u ljubavi postignu blaženstvo su vrlo male.</p><h2>2. Bik (20. travnja - 20. svibnja)</h2><p>Najmanje kompatibilni znakovi za ljubav: Lav i Jarac</p><p>Vi pristupate stvarima polako i nemate potrebe žuriti. Zbog toga bi se vatrena i privlačna energija Lava mogla pokazati previše za vaš životni stil. Vas dvoje mogli biste se svađati danima, jer vam nedostaje osnovno razumijevanje. Razlike u načinu na koji pristupate životu mogle bi biti korijen mnogih neslaganja.</p><p>Iako je Jarac zemljani znak, mogli biste pronaći njihov disciplinirani stav u sukobu s vašom potrebom da stvari radite na svoj način. U ovom slučaju, ponekad ne razumijete motive i uvjerenja druge osobe. Budući da ste oboje tvrdoglavi, ovaj bi spoj mogao dovesti do svađa i frustracije. </p><h2>3. Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)</h2><p>Najmanje kompatibilni znakovi: Lav i Ribe.</p><p>Karakter Lava vjerojatno će biti jednak velik i energičan kao i vaš, ali budući da se svaki od vas pristupa svijetu tako različito, to bi moglo dovesti do trenja i nerazumijevanja. Bit ćete sumnjičavi u međusobne motive što će izazvati argumente.</p><p>Za Blizance upoznavanje Ribe je, pak, pogodak ili promašaj. Ako se nađete na spoju s Ribama i ne osjećate da je to to, vjerojatno je najbolje usporiti stvari odmah, prije nego što komunikacijske razlike ometu vezu.</p><h2>4. Rak (21. lipnja - 22. srpnja)</h2><p>Najmanje kompatibilni znakovi: Ovan, Rak i Jarac.</p><p>Ovan može biti malo nestrpljiv za Raka. Ovaj spoj može unijeti zbunjenost i dramu u obje strane.</p><p>Što se tiče Raka koji izlazi s Rakom, sve to emocionalno bogatstvo može izazvati više tjeskobe nego sreće. Doduše, na toj se tjeskobi može raditi, ali ako nema jamstva da postoji budućnost, onda gubite vrijeme.</p><p>Jarac je suprotnost Raku i dok se suprotnosti mogu privlačiti, ipak ovakve suprotnosti teško će opstati. </p><h2>5. Lav (23. srpnja - 22. kolovoza)</h2><p>Najmanje kompatibilni znakovi: Bik i Škorpion.</p><p>Iako je posvećenost Bika definitivno poželjna osobina, u konačnici biste se mogli osjećati sputano. Lav zahtjeva 'previše' energije za Bika koji voli biti hladan i smiren. Bik radije stvari radi polako i mirno, dok Lav voli brzinu.</p><p>Budimo realni, Lavovi žude za pažnjom. Spoj sa Škorpionom može uzrokovati puno frustracije, jer oni od partnera zahtijevaju nepopustljivu predanost, a lako mogu postati sumnjičavi. Njih će dvoje imati sukobe oko transparentnosti i poštenja. Nikad nije zabavno suočiti se s problemima povjerenja sa svojim partnerom, ali u ovom bi spoju to bilo teško izbjeći.</p><h2>6. Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)</h2><p>Najmanje kompatibilni znakovi: Djevica, Strijelac i Ribe.</p><p>Djevica je horoskopski znak koji ne bi trebao hodati s drugom Djevicom. Iako se njihove pozitivne osobine mogu nadopunjavati, negativne osobine Djevice uzrokuju više problema nego što većina veza može preživjeti.</p><p>Ako tražite vezu iz bajke, budite oprezni prema Strijelcu. U tom odnosu povjerenje će uvijek biti problem.</p><p>Ribe su suprotnost Djevici. Suprotnosti se ponekad privlače, ali vaša želja za urednošću i racionalnošću uvijek vas može isfrustrirati zbog hirovite prirode Riba. </p><h2>7. Vaga (23. rujna - 22. listopada)</h2><p>Najmanje kompatibilni znakovi: Blizanci, Vaga i Strijelac.</p><p>S Blizancima imate puno toga zajedničkog, ali to ne znači da ste kompatibilan par. Oboje se živcirate zbog sličnih osjećaja, ali nadmećete se oko istih izazova što u konačnici rezultira prepirkama. </p><p>Vage su neodlučne. Usprkos tome, može vam biti teško reći što mislite u vezi s Vagom, a možda će vam biti izazov napredovati u stvarima jer se oboje neprestano pokušavate umiriti.</p><p>Partnerstva su vam važna, ali vaša veza će biti na kušnji sa slobodoumnim Strijelcem. On živi slobodnim životom koji u Vagi može izazvati totalni preokret.</p><h2>8. Škorpion (23. listopada - 21. studenog)</h2><p>Najmanje kompatibilni znakovi za veze: Ovan i Lav.</p><p>Jednom riječju se može opisati veza između Škorpiona i Ovna: intenzivno. Marsom vladaju oba znaka, pa biste se trebali posvetiti promjenama kako bi ovo uparivanje uspjelo. Na loš dan ovaj spoj bi mogao biti masovni sudar u kojem niti jedan ne izlazi neozlijeđen. To nitko ne želi.</p><p>U vezi su vam potrebni privatnost i nepokolebljiva odanost, pa biste se vjerojatno borili za pronalaženje kompromisa s Lavom koja voli pažnju. Lav svijetli svojim jarkim svjetlom, što može zbuniti Škorpiona, koji je gospodar.</p><h2>9. Strijelac (22. studenoga - 21. prosinca)</h2><p>Najmanje kompatibilni znakovi: Bik i Rak.</p><p>Veza sa zemaljskim, prizemljenim Bikom mogla bi se pokazati stvarno teškom za slobodoumni vatreni znak Strijelca. Biku treba utjeha u odnosima dok strijelac voli biti slobodan. Ne želite se osjećati vezano, pa je Bikova zona udobnosti jednostavno premala da udovolji vašoj stalnoj potrebi za promjenama.</p><p>Iako su i Strijelac i Rak sposobni voljeti i to puno, čini se da se ne možete voljeti istovremeno na iste načine. Raku je potrebna sigurnost dok se Strijelac beskrajno razvija. Vaše vibracije prvog dojma s Rakom jednostavno neće biti uspješne.</p><h2>10. Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)</h2><p>Najmanje kompatibilni znakovi za veze: Ovan i Lav.</p><p>Privlači te ambicija, ali svojeglavi Ovan mogao bi naživcirati Jarca. Oboje imaju potrebu za kontrolom, kako bi mogli djelovati jedno na drugog. Ako ste za izazov, onda sjajno! Ali, realno, većina ljudi ne može trpjeti takvu vrstu odnosa zauvijek.</p><p>I opet, dok uživate biti s nekim tko je vođa i usredotočen, živahan i energičan Lav bi mogao iskušati vaše strpljenje.</p><h2>11. Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače)</h2><p>Najmanje kompatibilni znakovi za veze: Bik i Rak.</p><p>Vodenjak neprestano gleda u budućnost i spreman je svim srcem prihvatiti promjene. Ali prizemljeni Bik radije ide sporo i može biti otporan na promjene, što može biti frustrirajuće za obje strane. </p><p>Rak se previše razlikuje od vas da biste razmišljali o dugotrajnoj vezi s njim. Rak je previše nježan za vas. Iako oboje možete dati sve od sebe da pokušate prihvatiti međusobne razlike (a možda bi to mogli i kratkoročno), dugotrajna veza mogla bi biti veći problem. </p><h2>12. Ribe (19. veljače - 20. ožujka)</h2><p>Najmanje kompatibilni znakovi za zabavu: Lav, Vaga i Ribe.</p><p>Kao znak koji je vrlo osjetljiv, vjerojatno ćete izgubiti previše vremena na ravnanje računa s Lavom zbog toga što vas je povrijedio ili pogrešno shvatio vaše riječi. Osim ako, naravno, ne možete uvjeriti Lava da se promijeni. Ovo uparivanje može uspjeti ako su oba znaka spremni razvijati se zajedno.</p><p>Ti i Vaga imate nekoliko zajedničkih stvari, jer oboje volite biti zaljubljeni i duboko ste romantični. Ali zapravo biste zbog tih sličnosti mogli upasti u romantičnu opasnu zonu. Ako nemate nekoga tko može unijeti energiju u vaše partnerstvo, lako biste se mogli izgubiti u svojim osjećajima.</p><p>Iako postoji mogućnost da bi dvije Ribe mogle stvoriti nešto zaista sjajno, najbolje je ako to stvaranje proizlazi iz prijateljstva, jer što se tiče romantičnih veza, moglo bi završiti vrlo emotivnim slomom srca, piše <a href="https://www.bustle.com/p/which-zodiac-signs-are-incompatible-heres-who-you-should-probably-never-date-based-on-astrology-2974233" target="_blank">Bustle.</a><br/> </p>