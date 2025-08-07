Obavijesti

OD 8. DO 10. KOLOVOZA

Lovrečeva 2025: Ljetni festival u Krku kojeg ne smijete propustiti

Posjetitelji mogu sudjelovati u prikazima tradicionalnih obrta, uživati u povijesnim borbama i tematskim radionicama za sve uzraste. U centru pažnje su prezentacije starih zanata

Ljeto na otoku Krku po mnogočemu je posebno, a idući vikend od 8. do 10. kolovoza svi putevi vode u grad Krk. U njemu se održava Krčki sajam - Lovrečeva, višestruko nagrađena manifestacija koja uspješno čuva kulturnu baštinu Krka dok istovremeno privlači domaće i strane goste, povezujući različite generacije kroz zajednički doživljaj. Ova manifestacija, ujedno je dobitnik nagrade za turistički događaj godine na Danima hrvatskog turizma 2024. te priznanja Primorsko-goranske županije za razvoj turizma.

Povratak u povijest: vremeplov kroz stoljeća

Lovrečeva nije samo proslava ljeta, ona je autentični vremeplov koji evocira duh knezova Frankopana i srednjovjekovnu povijest otoka Krke. Posjetitelji mogu sudjelovati u prikazima tradicionalnih obrta, uživati u povijesnim borbama i tematskim radionicama za sve uzraste. U centru pažnje su prezentacije starih zanata kao što su kovanje nakita, pletenje košara, keramika i klesarstvo, koje vode majstori zanata, ali i mladi entuzijasti želeći čuvati baštinu.

Bogati program uključuje i likovne radionice za djecu, edukativne igre te kazališne nastupe inspirirane lokalnom poviješću i legendama. Ono što oduševljava je da se tijekom Lovrečevog grad Krk pretvara u pravu srednjovjekovnu utvrdu, a vjerne reenactment udruge oživljavaju povijesne bitke i rituale, pružajući posjetiteljima jedinstven doživljaj i osjećaj prisutnosti u davnim vremenima.

Mnoštvo sadržaja usmjereno je na obiteljski odmor, edukaciju i zabavu, s posebnom pažnjom da se očuva autentičnost i duh tradicije.

Glazbeni spektakl za svačiji ukus

Kako i priliči svakoj velikoj fešti - Krčka riva postaje velika glazbena pozornica na kojoj će nastupiti Tonči Huljić & Madre Badessa, Groovers, Night Express i Infinity Band Croatia, očekuju publiku i nastupi različitih DJeva koji će svojim ritmovima potaknuti ples i dobar provod. Svake večeri festivala nude tematske partyje koji traju do kasno u noć, garantirajući odličnu atmosferu i nezaboravne uspomene. Za poseban završetak festivala pobrinut će se Doris Dragović, čiji će koncert zatvoriti manifestaciju.

Gastro Lovrečeva - od tradicionalnog do suvremenog

Gastronomski dio Lovrečeve zauzima važnu ulogu, a posjetitelji na Ribarskom mulu mogu istražiti bogatu ponudu domaćih okusa kroz pop-up zonu Taste of Summer. Tu se nude autorska jela koja spajaju tradiciju i suvremeni pristup, kao što su burgeri od janjetine s krčkim sirom, brancin s limunom i komoračem, domaće kobasice sa žlahtinom i smokvama.

Posebno se ističu likeri i rakije destilerije Suza, kao i inovativni craft kokteli Thomas Henry drink trucka. Slatki kutak u znaku je Tonkinih fritula u slanim i slatkim varijantama, dok Valle Losca nudi svježe voćne i kremaste mliječne sladolede - pravi hit među posjetiteljima.

Na Krušiji i posjetitelji će moći uživati u odabranim krčkim vinima vinarije Katunar - Estate Winery, likerima i rakijama s otoka Krke kao i bezalkoholnim koktelima brenda KuSshh te u pečenoj janjetini na Škveriću uz samo more.

Besplatna zabava za cijelu obitelj

Svi sadržaji tijekom tri dana odvijaju se uz besplatan ulaz, a organizatori su se pobrinuli da program bude pristupačan i u potpunosti prilagođen obiteljima, mladima i starijim posjetiteljima. Prisutni su i brojni sadržaji za djecu, uključujući kreativne radionice i kazališne predstave, kao i mjesta za odmor i druženje za stariju generaciju. 

