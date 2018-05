Luđe ne može: Za 1000 kuna dobijete traperice kojih nema

Traperice su kroz povijest, od odjeće za radnike postale jedan od omiljenih odjevnih predmeta pa ih sada imamo - uske, trapez, s visokim ili niskim strukom, svijetle ili tamne...

Sada se pojavio i novi trend koji dolazi iz Los Angelesa, a za sve je 'kriv' brend Carmar, koji nudi ekstremno izrezane traperice, koje apsolutno ništa ne ostavljaju mašti. Sastoje se uglavnom od šavova, džepova i patenta.

Traperice su u potpunosti izrezane i ukupno teže 20 grama, što nikako nije utjecalo na njihovu cijenu od - 1035 kuna.

Na Internetskim stranicama brenda Carmar traperice su opisane kao hlače visokog struka s ekstremnim izrezima sprijeda i straga, što šalje jaku modnu poruku svih koji se odluče na ovaj model.

U oglasu je dodano da traperice dolaze i u "opuštajućem kroju" - ali nije objašnjeno što bi to trebalo značiti i koliko bi čovjek trebao biti opušten da ove traperice nosi u javnosti.

Na društvenim mrežama pojavilo se mnogo komentara u kojima ljudi izražavaju svoju nevjericu.

Većina je u početku smatrala da je u pitanju neka šala, ali kad se pokazalo da je u pitanju pravi proizvod koji se može kupiti, mnogi su ostali zatečeni.

Nakon toga, krenule su i šale na račun traperica i brenda koji ih je stavio na tržište.

- Ozbiljno zbunjena: 168 dolara "Ekstremno izrezane traperice", novi stil izrezanih traperica ostavlja tako malo mašti... - Tiniskwerl.

Please somebody tell me this is a joke shop and there aren't people dumb enough to pay $168 for this. #carmar https://t.co/5Ou49oWkqY — Gaming Dad (@Gamin_Dad) 28. travnja 2018.

- Molim vas da mi netko kaže da je ovo šala i da ne postoje dovoljno glupi ljudi koji bi platili 1.000 kuna za ovo - Gaming Dad.

And I've worn leg braces that look more comfortable that those things #carmar — Hayden (@2phynx) 1. svibnja 2018.

- Nosio sam proteze za noge koje su bile udobnije od ovog - Hayden.

- Uz ove traperice izgledaš kao beskućnik, a za 168 dolara bi to mogao i postati - komentirao je Zenneth Nevers na Instagramu.