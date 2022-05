Lubenica je fantastična za njegu kože, čak i njezin bijeli dio se koristi kao maska za lice

Osim što je osvježavajuće voće, koje konzumiramo na niz načina, lubenica ima posebno mjesto u svijetu kozmetike. Naime, može utjecati na kvalitetu i teksturu kože te je zagladiti upravo radi niz nutrijenata koje sadrži. Naime, lubenica sadrži niz esencijalnih vitamina i antioksidansa koji potiču zdravlje kože.

- Lubenica sadrži vitamin A, C i E, kao i puno vode, što zajedno potiče hidrataciju kože i stimulaciju kolagena - izjavila je certificirana dermatologinja i osnivačica Centra za rak kože i estetsku kirurgiju u New Jerseyju, Adriana Lombardi.

Vitamini A, C i E sastavni su dio proizvodnje kolagena. Treba znati i da konzumacija lubenice daje slične efekte na kožu, baš kao i njezino nanašanje na lice, što rezultira anti-age efektima. Prvenstveno tu su hidratacija te zaštita od oštećenja slobodnim radikalima.

1. Dugovječnost kože

Ključna prednost lubenice za njegu kože je njezina sposobnost poticanja proizvodnje kolagena zahvaljujući vitaminu C.

- Potiče proizvodnju kolagena, čime zadebljava kožu i smanjuje fine bore - objašnjava dermatologinja Debra Jaliman, iz New Yorka.

Osim što samo stimulira kolagen, pokazalo se i da vitamin C ujedno stabilizira taj isti kolagen, što mu daje dugotrajnost. Dakle, ne samo da vitamin C smanjuje fine linije i bore, već ujedno sprječava njihovo vraćanje.

2. Hidracija kože

Nije tajna da lubenica sadrži veliku koncentraciju vode, radi čega i djeluje osvježavajuće na organizam. Pritom vitamin E i vitamin C također imaju hidratantne prednosti. Dok je vitamin E poznat u beauty sferi po svojim impresivnim svojstvima hidratacije, pokazalo se da vitamin C istovremeno smanjuje gubitak vlage. Jednostavno, vitamin E osigurava vlagu, dok je vitamin C pomaže 'zaključati' u kožu.

3. Štiti od oštećenja slobodnim radikalima

Prednosti vitamina C i E za njegu kože su raznolike, ujedno imaju moć smanjiti učinke foto-oštećenja. Antioksidativna svojstva vitamina E mogu čak pružiti zaštitu od oštećenja slobodnim radikalima, nastalih od posljedica sunčanja, odnosno UV zračenja.

4. Smirivanje kože

- Korica lubenice ima protuupalna svojstva koja pomažu u ublažavanju upalnih procesa. To znači da se lubenica može primijeniti kao maska za hlađenje lica te na kožu s rozacejom ili opeklinama od sunca - kaže Lombardi.

Za razliku od ostalih prednosti njege kože, najjednostavniji način za smirivanje kože lubenicom je - napraviti je kao masku. Taj proces vrlo je jednostavan, treba maknuti ružičasto meso, staviti koru u hladnjak te je nakon desetak minuta narezati i prisloniti na mjesta koja su crvena ili nadražena.

Lubenicu možemo koristiti na niz načina

Postoji niz načina na koje možemo iskoristiti impresivne prednosti lubenice za njegu kože. Ne samo da je odličan sastojak u gotovim proizvodima, već je možemo dodati kao snack tijekom dana.

1. Kao međuobrok

Prvo na što pomislite s lubenicom je - staviti je na tanjur i pojesti. Naravno i na taj način koristimo njezine prednosti, jer koži će pružiti sve vrste aminokiselina, antioksidansa i vitamina. Ne samo da je benefit za kožu, već i čitav organizam.

2. Kao tonik

Iako ovo nije najčešća upotreba lubenice, neki brendovi nude tonike s lubenicom i rajčicom, za ujednačavanje kože. Minimiziraju nepravilnosti i mrlje, kao što je hiperpigmentacija. Sve skupa daje izvrsne rezultate.

3. Kao hidratantnu kremu

Zahvaljujući svojim izuzetnim hidratantnim svojstvima, lubenica u dnevnoj kremi čini razliku. Brendovi je u dnevnim kremama kombiniraju s ekstraktom ploga krastavca, koji također ima veliku moć hidracije kože. Ako dodaju ekstrakt kore vrbe, krema ima svojstva prirodnog pilinga. Koža postaje glatka i ujednačena.

4. Kao masku ​​za lice

Kao što smo već spomenuli, koru lubenice možete koristiti kao DIY masku za lice. No, osim toga, ovo je voće izvrstan dodatak mnogim sofisticiranim proizvodima za njegu kože, uključujući popularne maske koje su namijenjene večernjem korištenju.

5. Kao hidratantnu kremu za cijelo tijelo

Hidratizirajuće voće bogato antioksidansima nije samo izvrsno za lice, već je ujedno odličan dodatak losionima za cijelo tijelo. Beauty kompanije donose probiotičke losione koji lubenicu kombiniraju s matičnim stanicama jabuke i ekstraktom leće. Ovi sastojci zajedno stvaraju kompleks koji koži daje niz hranjivih tvari i prednosti - tu su citrulin i polisaharidi za zadržavanje vode, vitamin B5 za glatku kožu te trisaharidi za poboljšanje funkcije epidermalne barijere.

Ima li nuspojava?

Kada uvodite novi sastojak u svoju rutinu njege kože, dobro je biti svjestan dobrih strana, ali i eventualnih nedostataka. Ako razmišljate o dodavanju proizvoda formuliranih s lubenicom, imate sreće: nuspojava je malo ili uopće nema.

- Ovo je voće za kožu potpuno sigurno. Jedino ga ne mogu koristiti oni koji su i inače alergični na lubenicu - ističe Jaliman.

Ako tražite siguran, koristan sastojak za njegu kože koji se dobro sljubljuje s drugim kako bi poboljšao cjelokupno zdravlje i izgled kože, lubenica je izvrsna opcija, piše mbg.

