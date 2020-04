Lude holivudske anti age tajne: Od ptičje kakice do uboda pčela

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Kakva transformacija: Pogledaj kako šiške mijenjaju izgled lica

Poznati i slavni troše na tisuće dolara za najnovije beauty trendove, sve u nadi da će im baš oni otkriti tajnu vječnog zdravlja i mladosti. Početkom ove godine čelni čovjek Britanskog zdravstva NHS-a Sir Simon Stevens prozvao je glumicu i poduzetnicu Gwyneth Paltrow zbog 'promicanja sumnjivih wellness proizvoda i tretmana' koji mogu naštetiti zdravlju, a njen je brend Goop više puta sa različitih strana prozivan zbog prodaje skupih i kontroverznih proizvoda, kao što su npr. jaja od žada za vaginu ili sprej za odbijanje vampira i 'pozitivnu vibru'. Stručnjaci iz dermatologije, farmacije i estetske kirurgije za Mirror su ispričali koji su najluđi tretmani kojima se holivudske zvijezde podvrgavaju - i što točno oni kao liječnici o tim tretmanima misle.

Terapija ubodima pčela - 180 funti (1558 kn)

Ovoj se bolnoj drevnoj tehnici nedavno podvrgla Victoria Beckham a slijedile su je i druge poznate kolegice s estrade. Terapija ubodima pčela, tvrde Beckham i drugi zagovornici, smanjuje upale i ožiljke na koži.

Foto: /Press Association/PIXSELL

Specijalistica dermatologije i estetske njege kože Emma Coleman kaže da terapija pčelama i 'nije toliko suluda stvar, te da potječe još iz doba Hipokrata kad se otrov pčela koristio za liječenje raznih bolesti'.

- Apiterapija uključuje upotrebu pčelinjih proizvoda - pčelinjeg otrova, meda i propolisa - za liječenje bolesti poput artritisa i kronične boli, za zacjeljivanje rana i za kožne bolesti, te za smanjenje simptoma Parkinsonove i Alzheimerove bolesti.

Smatra se da je učinkovitost apiterapije rezultat antimikrobnih i protuupalnih svojstava ekstrakta pčele - kaže Coleman, no podaci o učinkovitosti te terapije raznoliki su i nedovoljno opsežni.

Jedna studija na životinjama pokazala je npr. da terapija pčelinjim otrovom može poboljšati simptome reumatoidnog artritisa, dok nedavno 11-mjesečno istraživanje o učinku na oboljele od Parkinsona nije pokazalo značajnije poboljšanje.

Foto: dreamstime

A nije ni bez rizika - može naime uzrokovati anafilaktički šok ili čak u ekstremnim slučajevima i moždani udar kod ljudi alergičnih na ubod pčele. Zato se, ako razmatrate takvu terapiju, prije obavezno posavjetujte s liječnikom.

Tretman ribljim jajima (kavijarom) - 200 funti (1,732 kn)

Jedna od glumica koje na sve načine pokušavaju zadržati mladenački izgled kože navodno je i Angelina Jolie koja kožu cijelog tijela maže kavijarom; i to isključivo s jajašcima rijetke Siberian sturgeon ribe uzgajane u kavezima na jugu Francuske.

Na trosatnim se tretmanima Jolie navodno preko kavijara preznojava da bi joj iz tijela izašli toksini, a zbog visokog postotka ulja kavijar, vjeruje se, jako dobro i hidratizira kožu.

Foto: Reuters

Plastični kirurg dr. Lucy Glancey slaže se kako je upravo riblje ulje 'jedna od najbolje čuvanih tajni za ljepotu':

- Ne samo što će pomoći u omekšavanju i ravnomjernom brisanju bora, već zbog bogatstva A vitaminima i omega 3 masnim kiselinama ulje kožu dugo držati hidratiziranom - rekao je Glancey, a tvrdi kako isti hranjivi sastojci iz kavijara i ulja ribe koži pomažu i iznutra, npr. uzimanjem dodataka ulja bakalara.

- Ipak, najbolje što možete s kavijarom je pojesti ga - dodaje kirurg.

Nightingale facial (ili ptičja kakica na licu) - 180 funti (1558 kn)

Tom Cruise i Harry Styles spadaju među pripadnike grubljeg spola koji ulaganje u brigu o izgledu ne kriju, a ne kriju ni oduševljenje Nightingale facial tretmanom - u kojem se za posvjetljavanje kože i borbu protiv akni koriste dehidrirane ptičje fekalije .

Izmet se miješa s rižinim mekinjama i vodom, nakon čega se suši pod UV svjetlima i nanosi kao maska ​​za lice.

Foto: JASON LEE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- To se zapravo ne razlikuje mnogo od nanošenja krema sa blagim AHA kiselinama poput npr. glikolne kiseline - kaže dermatologinja Glancey i objašnjava da je ptičji izmet 'posebno kiseo jer ptice ne uriniraju, pa mokraćna kiselina koja inače izlazi u mokraći njima izlazi u fekalijama'- što po njoj znači da bi tretman prije moglo koži naštetiti nego joj biti od koristi.

- Osobno bih radije koristila glikolnu kiselinu iz kreme - priznaje liječnica.

Cupping (vakuum čašice) - 50 funti (432 kn)

Riječ je o drevnoj azijskoj terapiji u kojoj se na kožu stavljaju ugrijane čaše koje stvaraju vakuum, što navodno poboljšava protok krvi. Neki se liječnici koji se bave alternativnom akupunkturom u ovaj tretman kunu i tvrde da pomaže za sve - od bolova u mišićima do celulita i depresije.

Za popularizaciju cuppinga zaslužni su upravo Gwyneth Paltrow i njen lifestyle brend Goop, a glumica je trend cuppinga postavila kad se na filmskoj premijeri pojavila sa kružnim obrisima po leđima - od, kako je kasnije rekla, cuppinga odnosno čašica.

Već se 5 000 godina ova terapija primjenjuje kao oblik akupunkture, a temelji se na ideji da vakuum izvlači kožu i pokreće krv i energiju u tijelu.

Profesor farmakologije na University College Londonu David Colquhoun ipak smatra kako 'cupping uopće nema smisla'.

- Krvarenje je isto bilo bitan dio medicine u 18. stoljeću, dok liječnici nisu otkrili da više šteti nego što koristi - kaže on i dodaje da je isto i sa cuppingom, 'tretmanom u koji su neki mogli vjerovati prije par stotina godina, ali ne bi trebali i danas'. Zbog vakuuma se, kaže on, koža može previše zategnuti i može doći do povećanog protoka krvi, a ideja da bi to moglo liječiti bilo koje medicinsko stanje mu je smiješna.

Foto: Hahn Lionel/ABACA/PIXSELL

- To je potpuno pogrešno i samo je još jedan genijalan način da bogat i lakovjerni lakše potroše novac - kaže Colquhoun i dodaje kako kod mnogih zdravstvenih stanja - kao npr. kod boli u leđima - ne možemo puno učiniti, pa ni otkriti uzrok.

- Žalosno je što kod nekih tegoba ljudima još ne možemo pomoći, ali tisuće dolara vrijedne čašice im istro neće ublažiti problem - zaključio je prof. Colquhoun.

