Ludi za Božićem: Pokazali svoja već okićena i 'drugačija' drvca

Veliki obožavatelji Božića ne mogu dočekati Badnjak da bi okitili bor, a neki od njih već su pokazali svoje blagdansko uređenje s originalnim i tematskim drvcima na temu Disneyja, Star Warsa, Grincha, Super Maria...

<p>Božić je jedino doba godine kad je savršeno prihvatljivo pretjerivati s ukrasima te se i očekuje dočekati kič raširenih ruku. Što kičastije, šarenije, luđe, izražajnije - to bolje, a ove godine čini se kako su mnogi požurili uljepšati tmurnu svakodnevicu blagdanskim uređenjem svojih domova.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Oprez s lažnim snijegom</strong></p><p>Imajući to na umu, neki ljudi dijele fotografije svojih potpuno originalnih božićnih drvca, uključujući gomilu kreacija jedinstvenog izgleda posvećenih Simpsonima, Disneyju i Grinchu.</p><p>Oni su fotografije podijelili na Facebook stranici Ideas Encantadoras te izazvali pravo oduševljenje svojim kreacijama, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13198008/christmas-fans-show-off-bonkers-themed-trees/">The Sun</a>.</p><p>Ljudi ili vole ili mrze tematska uređenja za Božić, no ovim pojedincima svakako se mora odati priznanje na njihovim idejama i izvedbi.</p><p>Jedna kreativka prekrila je svoje drvo desecima likova iz Simpsonsa i limenkama Duffa, izmišljenog piva koje je Homer favorizirao u popularnoj seriji crtića. Nekonvencionalna kreacija dovršena je ogromnom plavom perikom u čast prema Margeinim zaštitnom znaku.</p><p>Jedan je Grinchov super obožavatelj transformirao njihovo drvce u počast samom zelenom biću, ukrašavajući njihovu kreaciju crvenim i zelenim kuglicama dodajući ruke i glavu.</p><p>Fanove Snježnog kraljevstva oduševit će plavo-bijelo božićno drvce nadahnuto filmom u kojem se pojavljuju likovi poput Else, Anne i Olafa.</p><p>I to nije sve. Jedna je osoba odjenula svoje drvce tako da izgleda poput Dartha Vadera, negativca iz filmova Ratovi zvijezda.</p><p>'Neka sila bude s vama ovaj Božić'.</p><p>Nekonvencionalno drvo ima crne grane i izgleda prilično jezivo - ali njegov ga vlasnik voli bez obzira.</p><p>Drvce na temu igrice Super Mario.</p><p>Ovo drvce čuva kostur Jack Skeleton iz kultnog filma The Nightmare Before Christmas.</p><p>Ali nisu svi obožavatelji nekonvencionalnog uređenja. Jedan korisnik Facebooka napisao je: 'Kakve užasne stvari. To nisu drvca s ukrasima, to su ukrasi s drvcima!'</p><p>Nije jasno jesu li ta jedinstvena stabla umjetna ili prava jelka - iako su najvjerojatnije umjetna. Prava stabla će uvenuti ili će grane puknuti ako su preopterećene.</p>