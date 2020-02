Ludilo umjetnih trepavica: Jesu li nam baš uvijek nužne?

Svijet ljepote svako malo ima neku opsesiju, a u posljednje vrijeme to su definitivno umjetne trepavice. Duže vrijeme ovaj je kozmetički dodatak bio rezerviran za događanja i posebne prigode, no danas ih doslovno vidimo na svakom koraku.

Žene često misle da kad stave umjetne trepavice, spremne su i uređene za svakodnevicu te da se više ne moraju šminkati. Krivo. Umjetne trepavice daju licu težinu i uz njih se naprosto mora staviti neki meka-up jer solo izgledaju ekstremno. To naročito vrijedi za blijeda lica kojima, uz trepavice koje strše s oka, bolje paše i malo sjenila, rumenila i ruž.

Ovaj trend pokrenula je Kim Kadashian i njezina familija koja je konstantno pred kamerama, no uživo to izgleda sasvim drugačije.

Umjetne trepavice danas imaju veliko kozmetičko tržište, jer utjecaj slavne obitelji je ogroman, no pritom treba znati da se tragovi ljepila, linija spajanja, pokoja rupa od ispale trepavice uživo itekako vide te da dame koje su konstantno pred kamerama ipak imaju tim ljudi koji se brine o njima. I pritom paze da je svaka, pa i najmanja trepavica, na mjestu.

- To je postalo ludilo, mislim da ih žene koriste na krivi način i puno previše – komentirala je vizažistica Vivian Baker, koja je osvojila Oscara za make-up za film "Bombshell, film o voditeljicama Fox Newsa.

U filmu je prikazano kako je nastao prototip Barbie voditeljica, koje su uvijek nosile puno šminke uz, naravno, velike i guste umjetne trepavice.

- Fox News look kreiran je kako bi što bolje izgledao na kamerama i rasvjeti. To je poput pravila koje kaže, ovako ćeš izgledati glamurozno. Izgled je trebao predstavljati ideal koji je za Fox News osmislio Roger Ailes, njihov direktor. On je mislio da je to lijepo i to je postao nepisani zakon za njihove voditeljice, što je onda utjecalo na izgled svih tih ikona s maloga ekrana - otkriva Baker.

- Žene su dolazile na šminkanje kad bi se išle naći s Ailesom – komentirao je u Ailesovoj biografiji "The Loudest Voice in the Room", bivši make-up artist Fox Newsa Gabriel Sherman. – Rekle bi, idem vidjeti Rogera, moram biti prekrasna - .

U filmu je vizažistica Baker koristila ekstremno umjetne trepavice kao simbol pretjeranog ukrašavanja, koje na koncu ne izgledaju lijepo, već izvještačeno i umjetno.

- Htjela sam da njezin izgled bude poput maske koja prekriva pravu osobnost. Uloga njezine šminke bila je da se izgled uklopi u viziju koja je smatrana idealom u Fox-u, a ne da istakne njezinu ljepotu ili atraktivnost, već da se ona zamaskira – komentirala je Baker.

Činjenica je da je sveprisutnost digitalnih medija utjecala i na kozmetičke trendove, a upravo tome možemo djelomično zahvaliti popularnost ovog make-up detalja.

- Mnoge žele da im lica budu konstantno spremna za kameru, a to uživo drugačije izgleda. Mislim da smo stvorili čudovište od ovog trenda. Definitivno smatram svakodnevno korištenje umjetnih trepavica pretjeranim. Kao žena i vizažistica, smatram da bismo morale prihvatiti svoju ljepotu, a ne stavljati naglasak na umjetne dodatke i misliti da moramo tako izgledati da bismo bile prihvaćene - uvjerena je Baker. - Sačuvajte umjetne trepavice za crveni tepih i događanja, moje dame. Lijepe ste na prirodan način, takve kakve jeste - .

