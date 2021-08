Jedina poželjna razvedenost u Hrvatskoj jest razvedena obala koja desetljećima mami turiste sa svih krajeva svijeta. U moru neodoljivih plaža na našoj obali, na kojoj doista ima prirodne podloge za svačiji ukus, pijesak uvijek mami najmlađe i one koji, maštaju o Karibima.

POGLEDAJTE VIDEO:

No privlači i one koji ne podnašaju popratnu fizikalnu terapiju za stopala prilikom ulaska u more. Ta sitna meka zrnca su melem nakon užarenog asfalta. Najveća mana ovih plaža jest što pijesak nerijetko ponesete kući u svakoj svojoj pori i kupaćim kostimima, no u Hrvatskoj ima i pješčanih plaža koje ne ostavljaju takav neugodan trag.

Meli, Cres

Najveći hrvatski otok – Cres krije brojene prirodne ljepote od Vranskog jezera, zahvaljujući kojem ovi otočani nikada ne oskudijevaju pitkom vodom, čuvenih Lubenica do bjeloglavih supova. No ondje se krije i plaža s bijelim 'teškim' pijeskom kojim se vraća na tlo čim zakoračite pa koliko god kupača njime trčkaralo more je kristalno čisto i bistro. Golim okom vidite svaku bijelu školjkicu na plitkome dnu.

Plaža Meli nalazi se na jugoistočnom dijelu otoka s pogledom prema Rabu. Do ovog ljeta, bila je dostupna samo za iskonske avanturiste jer kopneni put do mora zahtijevao je polusatnu šetnju divljom stranom otoka. Nautičarima je ipak bilo nešto jednostavnije doći do ovog skrivenog jadranskog dragulja. Ove godine do plaže se može platiti i prijevoz te više nema straha ako zaboravite vodu ili obrok jer ondje vas čekaju ležaljke, hladna pića, voćne salate, sladoledi, palačinke... No na putu do i od plaže pratit će vas divlji jeleni, srne, zečevi koji se turistima toliko čude da često niti ne uzmiču. Za mlade je ova plaža na Cresu postala pravo osvježenje jer jednom tjedno od 16 do 22 sata se održava party uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Meli, Cres

Na spomen pješčane plaže u Hrvatskoj nezaobilazna je Saharun na Dugom otoku. Pješčana obala nešto manja od kilometar dijeli idiličnu borovu šumu i kristalno more. Obitelji s djecom i umirovljenici uživaju u čarima ove plaže tijekom dana, a kada padne noć ova obala postaje meka za mlade željne dobre glazbe i tuluma.

Saharun, Dugi otok

Među najprivlačnijim pješčanim plažama je i Vela Pržina koja se nalazi šest kilometara od grada Korčule. Okružena je vinogradima, a omiljeno je mjesto za sve obožavatelje odbojke i picigina. Oni koji nisu od aktivnog odmora, iz obližnjih barova i restorana mogu nesmetano promatrati ljude sportskoga duha.

Vela Pržina, Lumbarda - Korčula

Pješčana plaža u Medulinu, Bijeca, vrvi morskim sadržajem pa ne čudi što ju godišnje posjeti i do milijun turista. Uz zabavni park, trampoline na vodi, pedaline, kafiće, restorane, turisti se opuštaju i u vožnji vlakićima uz obalu zahvaljujući kojima sa sobom ponesu 'video' razglednicu s ovog idiličnog ljetovališta jer lagana vožnja omogućava im da snime i fotografiraju prirodne ljepote koje ih ondje okružuju.

Bijeca, Medulin

Samo kilometar od centra Murtera nalazi se pješčana plaža Slanica na kojoj i nakon zalaska sunca kupači nesmetano uživaju. Brojni barovi i zabavni dječji centar smjestili su se na betonski dio uz samu pješčanu obalu, a u obližnjem kampu mogu se iznajmiti skuteri, čamci i bicikli pa ljeti ova plaža živi danju i noću punim plućima i usred pandemije korone.

Slanica, Murter