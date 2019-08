Magično mjesto za obiteljski izlet: 'Uživaju djeca i odrasli'

Mrežnica je super. Svake godine dolazimo na kupanje, a osvježenje nakon posla pronalazimo ovdje. Prekrasno je, kupamo se, sunčamo, dostupni su nam brojni drugi sadržaji, a klinci uživaju kao i mi odrasli i to je najvažnije. Iako svake godine odlazimo na more ipak je osvježenje uz Mrežnicu najbolje, živimo na najboljem mjestu, govori Patricija (27) iz Duga Rese koja je spas od vrućina za posljednjeg toplinskog vala s obitelji i prijateljima ublažila u ugodnoj Mrežnici, zelenom biseru kontinentalne hrvatske, na kupalištu i izletištu Jungle Bar u Galović Selu kod Duge Rese.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Radi se o jednom od nekoliko atraktivnih na ovom području, a osim domaćih kupača s područja Duga Rese i Karlovca na kupalište vikendom dolaze i brojni kupači s područja Zagreba, Siska, Zagorja, čak i iz Slovenije, kao i ponešto stranih turista. Osim uživanja u kupanju i sunčanju u očaravajučem prirodnom okruženju kupači ovdje na raspolaganju imaju i brojne druge dodatne sadržaje; stolni tenis, stolni nogomet, mogu igrati odbojku, badminton, nogomet ili pak mogu uživati u vožnji rijekom u unajmljenim kanuima, čamcima, kajacima, pedalinama, te SUP daskama za veslanje, dok osvježenje i okrijepu mogu potražiti u obližnjem baru. Za one pak željene dodatne zabave i avanture dostupne su i razne izletničke rute.

- Jungle bar je otvoren prije 12 godina i svake godine se trudimo napraviti nešto novo. Jedne godine smo nabavili SUP-ove za jednoga i dvoje ljudi, sljedeće godine za šestero do osmero ljudi, dodali smo i dodatne sadržaje poput stolnog nogometa i stolnog tenisa, dostupne su i razne igre na travi. Uz to, posjetiteljima nudimo i tri vrste laganih rafting izleta sa SUP-ovima u koje može biti uključena i hrana. Kupači ovdje mogu iznajmiti i mjesto za roštiljanje, za 100 kuna dnevno na raspolaganju im je roštilj, suncobran i dvije ležaljke, dok najam pedaline stoji 30 kuna na sat, manji SUP 60 kuna... - nabraja nam Josip Matičić, vlasnik Jungle Bara, dodajući da je na kupalištu moguće organizirati i proslave rođendana, kao i razne druge obljetnice i proslave, te team buildinge za zaposlenike, a uz prethodnu narudžbu mogu se pripremiti i autohtona domaća jela ispod peke.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Za posjetitelje je osigurano i parkiralište, a na kupalištu su dobro došli i psi, pod uvjetim da su na uzici.

- Dobro je uređeno kupalište, dobra je atmosfera, a i bar je u blizini tako da se može nešto pojesti i popiti, a ponekad i s društvom zaigram badminton ili odbojku. Sviđa mi se i rijeka, temperatura je odlična za rashladiti se, a sviđa mi se i što nije niti preduboka niti preplitka. Baš je odlična za opuštanje nakon posla i vrućina - rekla nam je kupačica Karla (27) iz Karlovca .