<p>Esin Prod (36) iz Broxbournea u Velikoj Britaniji unajmila je profesionalce da joj urede kuću, koju je sa suprugom Dinom kupila 2018. za pola milijuna funti. Par je htio modernizirati svoj 100 godina stari dom napravljen u edvardijanskom stilu i do proglašenja karantene potrošili su 150 tisuća kuna na preuređenje, no onda je odjednom sve stalo, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8432497/Mother-two-reveals-transformed-tired-1980s-kitchen-just-300.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (Tanja i Zvonimir kuću su uredili sami):</p><p>Esin, koja se bavi fotografijom, nije mogla živjeti u 'gradilištu' pa je odlučila sama renovirati kuhinju koja kao da je 'zapela' u 1980-ima.</p><p>Između kućanskih poslova i školovanja djece, primila se posla, a sitne zadatke dala je i svojim sinovima, koji su joj pomagali u bojanju i sličnim poslovima.</p><p>Obojila je 32 ormarića u kuhinji u crnu boju, a za to je potrošila oko 340 kuna, koliko su je koštale dvije tube boje s primerom. Na boju za pločice potrošila je oko 170 kuna, a potrošila je i dva spreja kojima je obojila perilicu suđa i hladnjak za koje je izdvojila također oko 170 kn. </p><p>- Svjesna sam da ta boja neće dugo trajati, ali zasad sam sretna - rekla je.</p><p>Radnu plohu prekrila je samoljepljivom trakom s efektom mramora i za to je izdvojila oko 150 kn. Kako bi malo razbila toliko crne, napravila je ukrasni okvir od drveta na jednom zidu i otoku u kuhinji, a to ju je stajalo oko 500 kuna.</p><p>- Zadnje što nam je ostalo je bio pod i kupili smo najjeftiniji koji smo našli, a da je odgovarao stilu kuhinje. Potrošili smo 120 funti (1000 kuna), a naša kuhinja je prilično velika - rekla je Esin i dodala da je na obnovu cijele kuhinje potrošila oko 2500 kuna, a očekuju da će im trajati barem dvije godine. </p><p>Kada joj je tako dobro krenulo u kuhinji, prihvatila se posla i u ostatku kuće.</p><p>Kupila je novi kamin za jednu sobu, a u drugoj je jedan samo osvježila bojom.</p><p>Na eBayu su pronašli jeftine radijatore koje su stavili u prizemlje.</p><p>Ona i Dino tada su se prihvatili posla i u dvorištu, gdje su obojili zidove od cigle, ograde, kamene ploče na podu, a čak i prilaz pred kućom.</p>