Majka i kćer dominiraju nebom: Upravljanje avionom je 'u krvi'

Zrakoplovstvo je i dalje prostor kojim dominiraju muškarci. Žene i dalje čine samo 4,4 posto komercijalnih pilota u SAD-u i Velikoj Britaniji, prema Centru za zrakoplovstvo. No, u povijest zrakoplovstva ušle su dvije žene, kada je putnik, dr. John Watrel saznao da su dvojac koji je upravljao njegovim letom Delta Boeing 757, zapravo majka i kći.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kapetanica Wendy Rexon i njena kći Kelly Rexon, majka su i kćer koje voze komercijalne letove. Letenje je izgleda, obiteljski posao kada su u pitanju Rexonsi. Wendy i njezine dvije kćeri su pilotkinje, a suprug je pilot za American Airlines.

- Kao djeca bismo trčale uokolo u pilotskim kapama naših roditelja, zabavljale se i putovale s njima. To je definitivno obiteljski posao. Sa 16 godina sam imala čast biti instruktorica svojoj mlađoj sestri. Bila mi je prva učenica - priča Kelly.

This mother-daughter duo co-piloted a flight across country, inspiring women and girls around the world

Wendyn i Kellyn prvi zajednički let počeo je na aerodromu JFK u New Yorku. Imale su male komplikacije, ali majka kaže kako se kći jako dobro snašla pri hitnom slijetanju.

- Bila je fantastična. To je teška situacija koja je bila lakša zbog Kellynih treninga i kompetencije - govori majka.

Iako zrakoplovnom industrijom uglavnom upravljaju muškarci, u posljednjem desetljeću je došlo do sporog porasta žena koje postaju piloti. To je rezultat zrakoplovnih tvrtki koje stavljaju naglasak na dovođenje žena u pilotsku kabinu.

Unatoč obećavajućem pomaku, predstoji dug put dok se rodni jaz ne riješi.

Just flew from LAX to ATL on Delta piloted by this mother daughter flight crew. Great flight. Inspiring for you women. pic.twitter.com/4Gk1vHCcZ1