<p>Majka <strong>Hayam Nasr Nagi Daaban</strong> iz Jemena letjela je iz Kaira u London zrakoplovom EgyptAir MS777. Usred leta započeo je prijevremeni porod. </p><p>Kapetan zrakoplova preusmjerio je avion prema zračnoj luci u Münchenu, no beba je ipak bila brža te sigurno došla na svijet na putu do njemačke zračne luke. Bebu je porodio liječnik koji je bio putnik u avionu. </p><p>Oduševljeni dobrim vijestima i sigurnim rođenjem djeteta, aviokompanija je vijest brzo podijelila na Twitteru s porukom da dijete ima pravo na besplatne letove s njima. Međutim, brzo su ispravili prvu objavu te naglasili da se besplatni letovi odnose samo na one u München.</p>